1拳港幣10萬 港男跨境打矢板明夫 落網遭求刑5年

日本媒體人矢板明夫今年7月在台中演講後遭攻擊，香港男子廖港發（中）落網檢方今起訴，台中地院裁定他接續羈押禁見。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 香港幫派成員廖港發受雇赴台毆打矢板明夫，檢方認定是跨境暴力鎮壓言論案，依法起訴並求處最重5年徒刑。

日籍媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫7月在台中永豐棧酒店遭人痛毆，檢警抓到動手的香港 籍男子廖港發，查出他是香港「和勝和」幫派成員，以10萬港幣受雇打人。廖男行凶後欲由台中國際機場離境被捕，檢方依公然侮辱、恐嚇公眾、傷害、參與犯罪組織等罪嫌起訴，求處最重5年徒刑，另有港籍同夥吳永樂、馮孝揚、鄺祖暉及王雋昊等4名共犯已潛逃出境遭發布通緝。

起訴指出，33歲廖男為香港「和勝和」幫派成員，在港曾以每拳港幣3000元至5000元受託毆打他人，吳、馮、鄺及王姓等4男均為「和安樂」幫派成員。

自稱「陳偉豪」的男子因知悉矢板明夫將在台中永豐棧酒店演講，雇用廖男等人公開毆打矢板，以達成跨境鎮壓、威嚇言論自由目的。施暴計畫原訂5日行凶後離境，但未見矢板明夫，馮、鄺認風險過高擬退出，遭吳在群組訓斥「無法向上面交代」。

經確認矢板明夫6日將現身後，吳男稱願多留1天者，每人加發港幣5000元。馮、鄺擔心身分曝光，5日與吳搭機離境。

檢方指出，吳男向廖港發說若他親自下手，「上面」願意支付港幣10萬元，廖貪圖高額報酬於6日襲擊矢板，隨即於7月6日中午11點38分，在永豐棧酒店1樓大廳徒手痛毆矢板明夫臉部，同夥王男在旁把風，行凶後還假意上前關心被害人，再伺機離境，警方在台中機場逮到廖男。

廖行凶後搭計程車到服飾店買衣變裝，赴台中機場欲搭機逃往韓國釜山，警方當日下午3時52分在機場拘提廖到案。

檢察官偵查終結，認被告不僅傷害特定被害人，更欲藉跨境暴力及媒體傳播產生「殺一儆百」效果，令被害人擔心遭境外勢力鎖定報復，而不敢發表特定言論，係以暴力箝制言論，侵害我民主制度及社會秩序。全案經起訴移審後，台中地院裁定羈押禁見廖男，並通緝吳男等4名離境共犯。

檢方7日偵結，依傷害、強暴方式犯公然侮辱、恐嚇公眾，及組織犯罪防制條例參與犯罪組織等罪嫌，提起公訴廖港發，求處最重5年徒刑，其餘吳、馮、鄺及王等4人，發布通緝。