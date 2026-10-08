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「會付出難以承受代價」陸官媒「鈞正平」不點名警告蔡康永

記者賴錦宏張鈺琪／綜合8日電
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蔡康永在兩岸深具廣大影響力。（取材自臉書）
蔡康永在兩岸深具廣大影響力。（取材自臉書）

AI摘要

文章摘要整理：

蔡康永出席沈伯洋競選活動後引發爭議，大陸品牌迅速切割，解放軍宣傳平台鈞正平也發文警告親台獨言行將付出代價。

知名主持人蔡康永4日現身民進黨台北市長參選人沈伯洋競選總部成立大會，隨後遭大陸合作品牌火速切割。共軍宣傳平台「鈞正平」6日晚間罕見不點名發文稱，某些人「一邊賺著大陸紅利，一邊與『台獨』眉來眼去」，早晚會「付出難以承受的代價」。

沈伯洋曾被大陸國台辦列入「台獨頑固份子清單」，蔡康永現身沈伯洋造勢活動一事，在大陸網路掀起兩極的討論。不過，由中共解放軍新聞傳播中心主管的新媒體「鈞正平」，6日晚間以「在『台獨』這個大是大非問題上，不存在任何模糊空間」為題發文稱，近期一位台灣公眾人物因給「『台獨』頑固份子沈伯洋站台」，受到輿論強烈批評。面對質疑，「島內外一些人卻以『不要過多解讀』來進行搪塞」，當事人至今也未作出清晰明確回應。

文章提到，「不是所有事情都有模糊空間」，並指「『台獨勢力』是中國人民的死敵，『台獨份子』是民族的敗類」。文章接著指，這是個大是大非的問題，沒有任何模糊空間，不容任何人騎牆搖擺、見風使舵。文末稱，「某些人」妄圖用話術混淆是非，一邊賺著大陸紅利，一邊與「台獨」眉來眼去，早晚會把自己焊在歷史的恥辱柱上，付出難以承受的代價。

蔡康永因現身民進黨籍台北市長候選人沈伯洋競選總部，陷入政治立場爭議，並為此遭到大陸品牌切割，蔡康永的身世也再次受到關注，蔡康永出身上海名門，父親蔡天鐸是復旦大學畢業的知名律師，並參與中聯企業公司，知名船難事件中的「太平輪」正是中聯旗下的客輪。

蔡康永因為和小S（徐熙娣）主持「康熙來了」紅遍兩岸，而他溫暖知性的文人形象，其實也來自於他豐厚的家族底蘊，父親蔡天鐸50歲才生下蔡康永，雖然年齡差距大，不過蔡康永和爸爸感情親近，爸爸熱愛閱讀，家中藏書接近萬冊，蔡康永從小耳濡目染，成為他主持路上的重要養分。

蔡天鐸是當年上海極富盛名的律師，蔡康永從小在上流家庭中長大，蔡天鐸後來和朋友一起成立中聯企業，旗下客輪太平輪在1949年國共內戰期間，不幸在航行途中和其他客輪發生碰撞，造成大量逃難乘客罹難，蔡康永在過去的訪問曾坦言，太平輪船難讓家族面臨沉重的債務壓力，家道也因此中落，不過蔡康永靠著自身才華和努力，在華人地區闖出一片天，此次事件讓蔡康永被貼上政治標籤，但也顯示出他在兩岸的巨大影響力。

精華 FAQ

  • 鈞正平指稱，某些人一邊賺大陸紅利，一邊與台獨眉來眼去，並強調在台獨問題上沒有模糊空間，暗示這類行為終將付出難以承受的代價。

  • 因為他4日現身民進黨台北市長參選人沈伯洋的競選總部成立大會，而沈伯洋被大陸列入台獨頑固份子清單，這使蔡康永在大陸網路上引發強烈討論。

  • 內文回顧蔡康永出身上海名門，父親蔡天鐸是知名律師並涉足中聯企業，藉此凸顯他深厚的家族背景與兩岸高知名度，也讓此次風波更受關注。

蔡康永 沈伯洋 共軍

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