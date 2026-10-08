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訪美會裴洛西 蔡英文：台美一起打造更安全印太地區

記者陳熙文／台北報導
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中華民國前總統蔡英文應邀訪美，抵美後與民主黨籍聯邦眾院前議長裴洛西會晤。(取材自...
中華民國前總統蔡英文應邀訪美，抵美後與民主黨籍聯邦眾院前議長裴洛西會晤。(取材自蔡英文臉書)

AI摘要

文章摘要整理：

蔡英文卸任後首度訪美，在史丹福談國防、供應鏈與印太安全，並與裴洛西會面，強調台美及民主夥伴需持續合作。

中華民國前總統蔡英文應邀訪美，在加州史丹福大學舉辦的「2026科技與國家安全研討會」發表專題演講。蔡英文在6日晚主辦方舉辦的VIP晚宴表示，台灣在國防領域須付出更多努力、投入更多資源，並結交更多朋友與夥伴共同合作，台灣強大的防衛能力對於維持地區穩定至關重要。這是蔡英文卸任總統後首度訪美。

她指出，台灣擁有強大的國防能力對於維持地區穩定至關重要，台灣是美國的國防與安全夥伴，希望透過更好的溝通，以及共同付出更多努力，「我們能與美國的朋友一起，打造一個更安全、也更繁榮的印太地區」。

晚宴在矽谷新創聖地帕羅奧圖(Palo Alto)舉行。蔡英文訪團與台北駐美代表俞大㵢、參與7日「2026科技與國家安全研討會」的台灣講者，包括駐舊金山辦事處長伍志翔、前參謀總長李喜明，及科技、民主與社會研究中心(DSET)執行長張智程等。

蔡英文7日在史丹福大學演說中分享台灣實力與挑戰，期許民主夥伴結合各自優勢，與台灣一同打造更具韌性的供應鏈，能與世界其他民主國家一起生產安全所需的工業產品。這場研討會由Stanford DEFCON學生平台舉辦，聚焦國防與國安，僅有少數媒體提前獲准參加，全程不開放錄音錄影。蔡英文演講外，也與DEFCON年會主席進行對話。

蔡英文抵美後已與民主黨籍聯邦眾院前議長裴洛西會晤。蔡英文7日在臉書貼文表示，民主夥伴之間的情誼，需要一代一代累積，也需要一次又一次的交流；她也會繼續努力，讓台灣跟世界保持連結，為台灣交更多朋友。

裴洛西也在社群網絡上發文說，很榮幸與前總統蔡英文再度相聚，稱讚她是勇敢的民主鬥士，也是美國的很好的朋友。

蔡英文說，很高興在舊金山再次見到老朋友裴洛西，兩人談起台灣、美國，也談到這幾年世界的變化；她指裴洛西長期關心、支持台灣，裴洛西也再次表達，美國國會對台灣人民以及自由民主的支持，始終堅定。

蔡英文說，她想起2022年，裴洛西訪問台灣時，蔡英文在總統府頒授裴洛西「特種大綬卿雲勳章」；多年來，無論國際局勢如何變化，裴洛西始終是台灣堅定朋友。

蔡英文說，謝謝裴洛西一直以來對台灣的友誼，認為民主夥伴之間的情誼，需要一代一代累積，也需要一次又一次的交流。她也會繼續努力，讓台灣跟世界保持連結，也為台灣交更多朋友。

裴洛西則發文說，她很榮幸與蔡英文再度相聚，並稱呼蔡英文為「前總統」。

裴洛西稱讚蔡英文是勇敢的民主鬥士，也說蔡英文是美國很好的朋友；裴洛西表示，美國與台灣之間的連結十分強韌，美國國會對台灣人民及其自由的承諾也依然堅定。

中華民國前總統蔡英文訪問美國，7日赴史丹福大學演說並在台灣留學生帶領下參觀校園。...
中華民國前總統蔡英文訪問美國，7日赴史丹福大學演說並在台灣留學生帶領下參觀校園。(中央社)

中華民國前總統蔡英文7日參觀史丹福大學校園，與台灣留學生合影。(中央社)
中華民國前總統蔡英文7日參觀史丹福大學校園，與台灣留學生合影。(中央社)

精華 FAQ

  • 她在加州史丹福大學的「2026科技與國家安全研討會」發表專題演講，並在VIP晚宴上強調台灣須投入更多國防資源，透過合作提升防衛能力與地區穩定。

  • 她表示台灣是美國的國防與安全夥伴，雙方應加強溝通、共同努力，結合彼此力量打造更安全也更繁榮的印太地區，並維持區域穩定。

  • 兩人談到台灣、美國及近年世界變化，蔡英文感謝裴洛西長期支持台灣，裴洛西則重申美國國會對台灣人民與自由民主的承諾始終堅定。

裴洛西 蔡英文 史丹福大學

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