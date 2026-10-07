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新制上路 美國馬鈴薯驗出龍葵鹼超標 339噸被攔

台灣新聞組／綜合7日電
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嚴格把關？ 衛福部九月底於邊境查驗出首批「龍葵鹼」超標的美國馬鈴薯，重三三九點五...
嚴格把關？ 衛福部九月底於邊境查驗出首批「龍葵鹼」超標的美國馬鈴薯，重三三九點五八公噸，需退運或銷毀，衛福部也發布「嚴守三道把關」圖卡。（圖／食藥署提供）

AI摘要

文章摘要整理：

美國馬鈴薯新制開放加工後，首批進口貨在邊境驗出龍葵鹼超標339.58公噸遭退運，政府抽驗與把關方式也因此引發爭議。

因應「台美貿易協定」（ART）放寬馬鈴薯進口標準，農業部2月起修正規定，美國發芽馬鈴薯不必整批退運，可去除發芽部分後加工為各式食品。新制上路後，衛福部食藥署於9月28日首度於邊境查驗出首批「龍葵鹼」超標的美國馬鈴薯，共339.58公噸，需退運或銷毀。

食藥署表示，食品大廠華元食品報驗一批美國出口的新鮮馬鈴薯，雖外觀看來都未發芽，卻檢出俗稱「龍葵鹼」的總配醣生物鹼，每公斤248毫克，高於限量標準每公斤200毫克，衛福部已向農業部通報此案件，「這批美國馬鈴薯並未通關，也不會進入台灣加工程序。」

不過，食藥署對於該公司邊境查驗調升為加強抽批，抽驗比率為2至5成，至於美國馬鈴薯，仍維持一般抽批，抽驗比率為2%至10%，引發爭議。朝野立委及國內馬鈴薯最大產地的雲林縣長張麗善都要求政府擴大檢驗，食安沒有妥協的空間，必須用最高標準把關。

過去加工用進口馬鈴薯若發現發芽即整批退運，農業部2月間放寬美國加工用馬鈴薯輸台規定，曾引發龍葵鹼食安疑慮，當時衛福部長石崇良曾澄清絕非全面開放毒馬鈴薯，而採「科學抽批次」（抽驗比率依風險為百分之二至百分之百不等），若檢出異常將提高抽驗強度。然而，食藥署這次僅提高申報查驗食品廠商的抽驗強度，並未調整美國進口馬鈴薯的抽驗比率，也引發外界質疑「放水」。

閣揆卓榮泰亦曾宣示，為確保食安，進口馬鈴薯邊境將採「逐顆檢驗」，引發爭議後，行政院定調 「逐顆」主要是指農業部針對外觀病蟲害、發芽狀況的肉眼「檢疫檢視」，及後續加工廠剔除流程，而非實驗室化學檢驗。賴總統也表示，現在進口馬鈴薯若發芽「百分之百是一顆一顆檢查」，發芽一律退回，絕不犧牲民眾的健康。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘解釋，本次攔截的為6個月內首批違規品項，未達「食品及相關產品輸入查驗辦法」調升查驗比率要求，屬於「偶發事件」，因此維持原查驗比率，但已採一般抽批中最高抽驗比率10%。

國民黨立委陳菁徽表示，政府應立即向美方要求查明超標原因，並檢討後續抽驗安排。民進黨立委許智傑也說，相關單位應依法做好把關，避免引發民眾產生恐慌。

華元食品表示，未來將加強抽驗，確保食品安全。台中市衛生局指出，該批不合格產品已全數退運，未流入國內，將派員前往該公司廠區加強抽驗。

衛福部9月底於邊境查驗出首批「龍葵鹼」超標的美國馬鈴薯，重339.58公噸，需退...
衛福部9月底於邊境查驗出首批「龍葵鹼」超標的美國馬鈴薯，重339.58公噸，需退運或銷毀。圖為民眾選購馬鈴薯，非問題馬鈴薯。（本報資料照片）

精華 FAQ

  • 食藥署在邊境查驗發現，華元食品報驗的美國馬鈴薯檢出總配醣生物鹼，也就是龍葵鹼，每公斤248毫克，超過法定上限每公斤200毫克，因此不得通關，須退運或銷毀。

  • 因農業部2月放寬美國加工用馬鈴薯規定後，外界原本就擔心龍葵鹼風險；這次又是首批驗出超標，卻未同步提高美國馬鈴薯抽驗比率，讓民眾質疑把關是否不足。

  • 食藥署表示這屬6個月內首批違規的偶發事件，暫維持原抽驗比率但採最高10%抽驗；華元食品稱會加強抽驗，台中市衛生局也已要求全數退運並赴廠稽查。

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