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兩岸軍備 李翔宙：台灣比不過大陸 不代表守不住

記者程嘉文劉懿萱／台北7日電
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國安局前局長李翔宙（右二）6日舉行新書「政。望」發表會，前副總統蕭萬長（右三）、...
國安局前局長李翔宙（右二）6日舉行新書「政。望」發表會，前副總統蕭萬長（右三）、立法院前院長王金平（中）、國安會前秘書長丁渝洲（左三）、台中市副市長鄭照新（左二）、聯合報執行董事項國寧（左）等出席。（記者胡經周／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

李翔宙發表新書談兩岸局勢，強調台灣雖無法在軍備競賽勝過大陸，仍可透過有效國防與清醒戰略守住和平。與會者也批評政府忽略戰力基礎，並談台美國防交流升溫。

曾任國防部副部長、國安局長的退役上將李翔宙昨發表新書「政。望」。他表示，面對大陸，「只靠作戰贏不了，只靠和平守不住」，台灣永遠拚不過兩岸軍備競賽，但「比不過，不代表守不住」，台灣的和平思維應該是：建構讓敵人不敢輕舉妄動的國防；維持足夠清醒，不能把安全交到別人手上。

「政。望」一書總結李翔宙軍政與駐節海外經驗，對時局發出建言。他表示，這本書是寫給對「相信政府嗎」、「對台灣有期待嗎」、「政府在往好的方向走嗎」有一絲疑惑的人；他最深的期待是，讓政府變成民眾真正期待、需要的政府。

昨天出席來賓包括前副總統蕭萬長、立法院前院長王金平、國安會前秘書長丁渝洲、交通部前部長葉匡時、前總統府辦公室主任蘇志誠、聯合報執行董事項國寧等人。台中市長盧秀燕委由副市長鄭照新到場致意，並預錄影片祝賀。

蕭萬長表示，李翔宙說了很多人想說卻說不出口、想聽但聽不到的話。蕭說，兩岸關係是台灣所有問題核心，國防、外交、社會等各範疇，每個政策都繞不開這個變數；台灣面對兩岸局勢，需要「退一步海闊天空」的戰略思維，不挑釁也不退讓，守住底線也保留彈性。

同樣出身軍旅的丁渝洲致詞肯定李翔宙是文武兼備的將才，軍政經歷在將領中少見，如今人退心未退，提出很多有價值建言。

丁渝洲說，國防戰力是武器裝備與精神戰力的相乘結果；倘若社會陷入選舉帶來的撕裂，政府失去人民的信心，精神戰力就趨近於零，此時即使武器裝備再先進，國家還是沒有戰力。

丁渝洲也說，近廿年美國以反恐為核心，軍力無顯著進步；中共不惜耗費鉅資建軍，如今在太平洋西岸已居優勢；至於台灣，傷害國軍最大的竟是自家政府。兩黨先前競相縮短役期，如今雖恢復到一年，但放假超過一百廿天，如何訓練出有戰力士兵？這正如美國名將巴頓所云：把沒有足夠訓練的士兵送進戰場，就是殺人犯。

他批評，如今政府雖大舉提升國防預算，又在總統府成立全社會防衛韌性委員會，卻仍忽略戰場經營。早年國軍建立的要塞、碉堡或其他防衛設施，過去卅多年來在「發展」、「便民」下撤除殆盡；如今演習還得向宮廟借場地堆放彈藥，令人感慨。

此外，傳出美國國防部計畫將派出政策官員及智庫代表長期進駐台國防部，直接參與台灣的國防決策核心，國防部長顧立雄昨在立法院表示，台美軍事及國防方面的交流愈來愈緊密，台方借重美方的實戰經驗及專家意見評估，有助於建軍備戰及戰力轉型。

精華 FAQ

  • 他認為台灣永遠拚不過兩岸軍備競賽，單靠作戰難以取勝、單靠和平也不可能守住；但只要建立足以嚇阻敵人的國防，並維持清醒判斷，就仍有機會守住安全。

  • 他表示這本書是寫給對政府、對台灣前景與施政方向仍有疑惑的人，希望透過自身軍政與海外經驗，提出對時局的建言，並促使政府成為人民真正期待且需要的政府。

  • 丁渝洲認為國防戰力不只是武器裝備，更取決於精神戰力；若社會撕裂、政府失去民心，戰力就接近零。他也批評役期訓練不足、戰場經營鬆散，甚至連演習場地都要借用宮廟。

國防部

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