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美伊戰爭代價驚人 美軍折損81架軍機 損失33億美元

軍工黑鏈 10業者洗晶片產地賣陸 各求刑2至10年

記者蔣永佑／新北7日電
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美國半導體公司亞德諾（ＡＤＩ）與德州儀器（ＴＩ）在台三家代理商，遭假冒中山科學研...
美國半導體公司亞德諾（ＡＤＩ）與德州儀器（ＴＩ）在台三家代理商，遭假冒中山科學研究院訂購晶片，「洗產地」賣給大陸軍工業者。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

10名業者涉嫌假冒中科院等名義騙購ADI、TI軍工晶片，再洗產地轉賣大陸軍工單位，獲利逾3.6億元，新北檢依詐欺等罪起訴並求刑2至10年。

美國半導體公司亞德諾（ADI）與德州儀器（TI）在台3家代理商，遭前員工及往來廠商涉假冒中山科學研究院等訂購高速軍工晶片，「洗產地」為台灣，賣給大陸軍工業者獲利3億6829萬元台幣（約1157萬5166美元）。新北地檢署依詐欺、偽造文書、洗錢防制法等罪嫌起訴10名公司負責人，各求刑2至10年。

被起訴的公司負責人有優活創意科技、泉達資通與恆達資通陳建雄、陳建輝、陳健偉，石擎科技及睿虎科技王維鋒，凱盟資通曾恬綺，宏巨應用科技洪俊民，晟明科技蔡玉書，華謚科技蔣昆成，亨得投資賴金蘭，以及匯聚通信與展開科技袁同台。

檢調查出，這10名業者以不實資料向ADI、TI在台代理商取得的高速軍工晶片，為國貿署認定的戰略性高科技貨品清單，美國商務部禁止輸往大陸及香港、澳門，嚴格控管流向、終端使用者及用途，購買須出具最終使用者購買聲明或聲明實際最終使用者、用途及產品流向的文件，原廠才出貨。

此類晶片主要功能為雷達接受器、電子偵查、干擾器、超音波、通訊儀器和天線陣列，檢調研判供給大陸研究單位製造飛彈和軍用雷達。

起訴指出，業者為將晶片賣給香港公司或由大陸實質掌控的香港公司，從中賺取高額差價，假借中科院或自身公司在台使用名義，做出「不會出口或轉出口給受美國制裁對象」、「承認受美國出口管制法規拘束」、「最終使用者資訊為必要提供內容，若無法提供者僅能將產品販售限於台灣地區」等不實聲明，騙代理商賣晶片。

業者明知晶片原產地為美國、泰國、菲律賓和韓國等地，購入晶片並無在台從事足以變更原產地的加工，卻更改外箱包裝，將出口報單標記為「MADE IN TAIWAN」，誤導海關據以辦理出口通關。

檢方批業者明知晶片買家顯為大陸軍工業，欲用來製造精良武器，影響台灣安全甚鉅，恐使美國誤認我國蓄意協助對岸取得而遭貿易制裁，嚴重損及我國國際形象。

精華 FAQ

  • 檢調指出，業者先以假冒中科院或台灣自用名義向代理商下單取得晶片，再更改外箱與出口報單，標示為「MADE IN TAIWAN」，藉此規避管制後轉賣到大陸。

  • 因為相關晶片屬國貿署認定的戰略性高科技貨品，美國也禁止輸往大陸等地，且可用於雷達接收、電子偵查、干擾器與軍用通訊等用途，具明顯軍事價值。

  • 新北地檢署認定他們涉詐欺、偽造文書及違反洗錢防制法等罪，起訴10名公司負責人，並依個別犯行情節分別求刑2年至10年。

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