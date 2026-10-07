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因應AI需求 蘇姿丰：AMD加碼在台投資

記者簡永祥／台北7日電
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超微CEO蘇姿丰表示，這趟台灣行是非常忙碌的一日行，拜訪宏碁、華碩、鴻海、廣達、...
超微CEO蘇姿丰表示，這趟台灣行是非常忙碌的一日行，拜訪宏碁、華碩、鴻海、廣達、台積電等5大台灣夥伴。（記者曾學仁／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

蘇姿丰來台會晤台積電及多家合作夥伴，表示AMD因AI需求強勁將加碼投資台灣並擴大供應鏈產能，同時強調台灣在全球半導體體系仍具核心地位。

超微（AMD）執行長蘇姿丰今年第二度來台，她昨天表示，因應AI運算需求暴增，先前宣布在台投資100億美元的供應鏈計畫不僅符合進度，將進一步調高投資金額。蘇姿丰也說，面對地緣政治升溫，全球半導體業加速推動供應鏈多元化，但台灣對全球半導體供應鏈仍「絕對關鍵」，對AMD更是「非常、非常關鍵」。

針對近來多位科技巨頭呼籲放慢AI發展腳步，蘇姿丰說，AI市場發展速度非常快，新模型與新能力不斷出現，但任何新科技在追求快速上市與創新的同時，都必須確保安全環境。她認為，創新與安全並非二選一，而是兩者並進。

蘇姿丰這次訪台行程緊湊，昨天上午密集會晤台灣代工與品牌大廠高層，包括與鴻海董事長劉揚偉交流，並拜會宏碁、華碩與廣達等合作夥伴。中午短暫接受採訪後即驅車前往新竹，拜會台積電與後段封測廠。

蘇姿丰說，AMD今年已持續增加供應能力，但市場需求成長速度仍超過供給，明年還將「大幅增加」供應，因此此次來台目的之一，就是確保整條供應鏈能同步提高CPU、GPU及AI相關產能。

蘇姿丰點名，AMD正與台積電、後段合作夥伴及基板供應商共同增加供給。過去企業可能只需要提前1至2年規畫產能，如今AMD已經與合作夥伴討論未來3、4年，甚至5年的需求，確保晶圓製造、先進封裝、基板等不同環節的新增產能可以同步到位。

市場解讀AMD已擴大明年對台系合作夥伴下單量，這次來台應是敲定追加數量。

蘇姿丰再次強調台灣在AMD占據重要地位。她說，AMD與台灣合作夥伴維持非常密切的合作。儘管從企業風險管理角度來看，供應鏈分散至不同地區有其必要性，但這並不代表台灣角色被削弱。相反地，在AI帶動全球算力需求快速攀升之際，AMD需要更多先進晶圓、封裝、基板與系統產能，台灣仍位居整個供應體系核心，台灣角色也正從晶片製造基地，進一步擴大為AI基礎設施重要生態系。

面對台海地緣政治風險，蘇姿丰被問到是否已與台灣合作夥伴討論可能的供應中斷應變方案。她表示，對所有企業而言，具備地理多元化都是好的策略，因此AMD鼓勵合作夥伴進行多元布局；但毫無疑問，台灣對全球半導體供應鏈極為關鍵，對AMD也非常重要。

精華 FAQ

  • 她表示，AMD原先宣布的100億美元台灣供應鏈投資計畫進度符合預期，並因AI需求快速成長而進一步調高投資金額，顯示對台布局將持續加碼。

  • 因市場需求成長速度已超過供給，AMD不只要增加CPU、GPU與AI相關產能，也要讓晶圓製造、先進封裝與基板供應同步到位，因此提前做長期規畫。

  • 她認為供應鏈地理多元化是必要策略，但這不代表台灣地位下降；相反地，台灣仍是全球半導體供應鏈核心，對AMD與AI基礎設施都極為重要。

蘇姿丰 供應鏈 超微

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