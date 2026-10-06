台海巡水砲逼退陸漁船 環時嗆：須付出代價 卓榮泰：不得不為

海巡署雲林艦1日對違法在東沙下錨的陸籍漁船射水砲驅離。(記者林保光／翻攝)

AI摘要 文章摘要整理： 東沙海域陸籍漁船違法作業遭海巡以水砲驅離，環時批台方挑釁並稱須付代價，卓榮泰則強調執法是為維護主權與安全。

大陸籍「金鯊」號漁船1日侵闖東沙島水域，海巡署雲林艦連續廣播驅離3次無效後，以水砲驅離。大陸環球時報發文批評「民進黨當局危險驅離大陸漁船，挑釁必須付出應有代價」。

海巡署表示，1日下午3時許，雲林艦於東沙島東方27浬（限制水域內8浬）處，發現大陸籍「粵惠東漁75066」及「金鯊」2艘漁船違法下錨作業，依法廣播驅離。「粵」船起錨航離，但「金」船拒不起錨。

雲林艦連續廣播驅離3次無效後，從距「金」船200公尺處，以水砲向上空噴水30秒無效，再逐漸靠近向駕艙噴水90秒驅離，「金」船隨後起錨向外航離，雲林艦水砲即未再針對「金」船噴水。

對此，環球時報指出，10月1日適逢中華人民共和國成立77周年，台灣地區海巡部門於東沙附近海域對大陸漁船使用高壓水炮，造成涉事船隻動力受損，船員一度滯留海上。

文章稱，兩岸漁民在相關海域長期作業，形成了客觀存在的傳統漁區。對於民用船隻短暫停留作業的正常活動，民進黨當局卻出動大型公務艦艇，近距離向駕駛艙方向持續噴射高壓水炮，直接造成船隻動力受損、船員滯留海上，這樣的處置已經超出合理限度，帶有明顯的危險性、壓迫性和挑釁意味，性質惡劣。

環球時報並質疑，台方清楚高壓水炮具備傷害風險，為何仍持續朝船隻駕駛區域噴射？認為「明知存在風險仍強行處置，暴露的是對大陸船員生命安全的冷酷與漠視」，文章最後稱，大陸面對海上挑釁，擁有足夠的實力、足夠豐富的「工具箱」捍衛合法權益，「在保存證據、查清事實、釐清責任的基礎上，該追責的依法追責，該維權的持續維權」。

海巡署表示，依驅離大陸船舶及低致命性武器使用等SOP規定，運用高壓水泵等低致命性武器，應注意勿傷及易致命部位及其他第三人。雲林艦向「金」船駕艙噴水90秒，全程避開甲板上的人員。「金」船在動俥航離時失去動力，雲林艦全程在旁戒護並施放小艇查看，確認人員均安，並基於人道考量，立即在旁戒護「金」船安全。

行政院長卓榮泰 則表示，不會主動強力驅趕，但對方不為所動，發射水砲是「不得不為」，如侵犯台灣主權，執法人員要保衛國家安全。他也表示，雲林艦大副廣播回應時，堅定講出代表國家的話，值得肯定。