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美軍駐台 「美語老師」經費增12倍 藍委：不能無條件埋單

台灣新聞組／台北6日電
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圖為漢光41號演習，美軍於台灣南部與部隊實地探討阻絕器材。（本報資料照片）
圖為漢光41號演習，美軍於台灣南部與部隊實地探討阻絕器材。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

美軍常駐台灣協助國軍訓練引發關注，馬文君質疑台美合作評估預算暴增12倍且權責不清，國防部則稱因擴大合作而增加相關費用。

美軍派員參與中華民國國軍日常演訓，引發台灣民眾關切，已是「公開祕密」。針對美方到底參與台方決策多深，國防部不願說明，僅表示雙方持續深化軍事交流。國民黨立委馬文君質疑，立院外交及國防委員會已決議凍結台美合作預算1000萬元台幣，要求國防部說明工作內容、經費用途與具體效益，不能一句「台美合作很重要」，就要全民無條件埋單。

台北大直某家五星級飯店，早晨經常可見「美語老師」（外界對美軍相關人員的戲稱）集體搭乘交通車上班。目前在台美軍人員，多數來自太平洋司令部，或專司訓練盟邦軍隊的「安合旅」，現役退役人員均有。最重要的單位是「聯合訓練小組」（Joint Training Team, JTT），規模約為500人。依據職務與任務不同，包括長期駐台、短期駐台、臨時來台等多種樣態。國軍各作戰區，都有美方常駐人員。

此外，隨著國軍引進美製武器，廠商會派出技術代表。2020年時任總統蔡英文視導樂山雷達站，照片背景中閃過一位白人身影，就是製造商雷神公司專案駐台人員。

軍方官員指出，陸軍與美方交流程度，以往遠不及海空軍密切，「美語老師」的到來，相當程度打破局面；他們帶來許多美軍近年在戰場上學到的新觀念，加上「外來和尚會念經」文化，容易被上級採納。尤其，參謀總長梅家樹上任以來，強調訓練貼近實戰，正好和美方建議吻合。

另一位將領表示，「美語老師」到來，確實讓部隊更有機會接觸到新觀念。但美方究竟是客人，只能提出建議，最後能吸收多少，關鍵還是看單位幹部有無學習熱情，以及單位長官願意接受改變的程度。

馬文君指出，6月審查預算時，她發現「台美國防部共同合作評估案」，金額從過去每年約編列41萬美元；暴增為將近500萬美元，高達12倍之多，但美方長駐人員負責什麼？其他團隊有多少人、來台多少次、預計交付哪些成果？美方參與範圍與權限到哪裡？建議若與國軍需求不同時，由誰作主？外界均不得而知。

她表示，國軍有自己的建軍規畫與參謀體系，不能花大筆評估費，卻連權責都說不清楚；外交及國防委員會已決議凍結1000萬元台幣，要求提出專案報告後始得動支，她將要求國防部作必要說明。

依國防部送到立院的申請解凍書面報告指，「台美國防部共同合作評估」一案，出現價格上漲是因雙方計畫進一步擴大研究範疇深度廣度，增加評估頻次，美方因此於去年5月提出報價。所需費用主要用於美方人員人事費、諮詢費、差旅費、研究設備使用費、資料蒐集費、機密會議專業口譯服務費、書面資料翻譯費。

精華 FAQ

  • 這些美軍人員多來自太平洋司令部與訓練盟邦部隊單位，常駐或短期駐台，參與國軍演訓與交流，主要提供訓練建議、作戰觀念與經驗分享。

  • 她指出該案經費從每年約41萬美元增至近500萬美元，暴增12倍，但外界不清楚美方人員做什麼、來台頻率、成果與權限，認為不能無條件埋單。

  • 國防部表示，因雙方合作研究範疇擴大、評估頻次增加，美方去年5月提出新報價；費用主要用於人事、諮詢、差旅、設備、資料蒐集及口譯翻譯等支出。

中華民國 國防部 國民黨

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