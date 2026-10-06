AIT：美參議員班奈特訪台 凸顯台美夥伴關係強化

聯邦參議員班奈特。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 美國參議員班奈特訪台，將與台灣高層討論美台關係、區域安全等議題，AIT並強調此行展現美國強化台灣夥伴關係的意圖。

美國聯邦參議員班奈特今天訪台，期間將與台灣高層領袖會談，討論美台關係、區域安全及其他與雙方相關議題。美國在台協會表示，班奈特此行凸顯美國正致力強化與台灣的夥伴關係，並再次確認美台對強化自由開放印太地區的共同決心。

美國在台協會（AIT ）今天發布新聞稿指出，班奈特（Michael Bennet）於6日至8日訪問台灣，為班奈特出訪印太地區的一環。訪台期間，班奈特將與台灣高層領袖進行一系列會談，討論美台關係、區域安全，以及其他與雙方利益相關議題。

AIT表示，班奈特此行凸顯出美國正致力強化與台灣的夥伴關係，並再次確認美台對強化自由開放印太地區的共同決心。

AIT說明，班奈特2009年起即代表科羅拉多州擔任美國聯邦參議員，目前擔任參議院情報委員會、財政委員會、農業委員會及規則委員會委員。班奈特長期致力於理順黨派政治運作失靈的癥結，並善於與共和、民主兩黨議員合作，一同因應美國面臨的重大挑戰，尤其是國安議題。

AIT提到，班奈特目前主導多項立法工作，包括強化美國與印太地區的情報合作、加強美國對烏克蘭的情報支援、改善美烏無人機合作，以及強化美台太空夥伴關係等。