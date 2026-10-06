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中國監視賴清德之子 卓榮泰：跨境鎮壓成為事實 我們不能選擇沈默

記者林銘翰／台北即時報導
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行政院長卓榮泰。（本報資料照片）
行政院長卓榮泰。（本報資料照片）

有關美籍華裔房地產經紀人張婉瑩監視賴清德總統家人，台行政院長卓榮泰今天說，中國觸犯國際社會的最大禁忌，從事這種危害人權的跨境鎮壓，台方不能選擇沉默或不當一回事，呼籲全體國人及各團體注意自身安全，這是政府保衛國家主權及人民安全的唯一辦法。

張婉瑩涉嫌接受中國政府指示，監視賴清德在美國的兒子賴廷與，美國聯邦調查局（FBI）在洛杉磯國際機場將其逮捕。台總統府發言人郭雅慧昨天表示，這是典型的跨國鎮壓，對於這類無視人權與各國主權，目的在打壓、威脅，甚至是傷害主張自由民主的野蠻行徑，台灣表達最嚴厲譴責，這樣的行為在文明世界不應被容忍。

台立法院會6日進行施政總質詢，針對張婉瑩監視賴清德兒子，卓榮泰會前受訪時說，中國觸犯世界國際社會的最大禁忌，從事這種危害人權的跨境鎮壓，「當跨境鎮壓成為事實，我們不能選擇沈默，或者不當一回事。」

卓榮泰說，政府呼籲全體國人及各團體特別注意自身安全，對於資安、人安等方面都要持續提高警覺，這是保衛國家主權與人民安全的唯一辦法。

卓榮泰 賴清德 華裔

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