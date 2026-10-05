我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

央視紀錄片揭緬北電詐內幕 業績不佳就得「賣腎抵債」

蔣萬安公開邀約出席競選總部成立大會 蔡康永直球回應：欣然前往

華裔女跟監賴清德兒被逮 5日將首度出庭 最重恐被關10年

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國聯邦調查局4日在洛杉磯機場逮捕34歲美籍華裔加州房仲張婉瑩（左圖），指控她未...
美國聯邦調查局4日在洛杉磯機場逮捕34歲美籍華裔加州房仲張婉瑩（左圖），指控她未依法登記卻充當外國政府代理人，接受疑似中國官員指示，與同夥在西雅圖跟監賴總統長子一家（右圖）。（截圖自FBI訴狀、@USAttyEssayli在X的照片）

AI摘要

文章摘要整理：

FBI在洛杉磯逮捕華裔房仲張婉瑩，指她未登記替外國政府活動，並涉嫌監視賴清德之子賴廷與一家，若定罪最高可判10年。

美國聯邦調查局（FBI）4日在洛杉磯機場逮捕34歲美籍華裔房仲張婉瑩（Wanying Heather Zhang，譯音），指控她未依登記在美國境內充當外國政府代理人；張婉瑩預計5日在洛杉磯聯邦法院首度出庭。根據美國法律，她最終若被依「美國法典」第18編第951條定罪，最高可能面臨10年徒刑，法院還可另外判處罰金。

根據FBI洛杉磯反情報小組成員向聯邦法院提出的訴狀，指張婉瑩與一名同夥涉嫌於2025年9月前往華盛頓州西雅圖，監視一名台灣高層官員家屬。執法消息人士向哥倫比亞廣播公司（CBS）透露，目標是賴總統之子賴廷與；FBI隨後也在社群平台X發文指張的目標是賴總統兒子一家。

FBI指，張婉瑩未依登記在美國境內充當外國政府代理人，已違反「美國法典」第18編第951條。

根據「美國法典」第18編第951條（18 U.S.C. §951）第(a)款，除外交、領事官員或隨員外，任何人在美國境內充當外國政府代理人，卻未依規定事先通知美國司法部長，可處最高10年徒刑、罰金，或兩者併科。根據該法，「外國政府代理人」定義為，同意在美國境內接受外國政府或官員指揮或控制而行動的人。

FBI訴狀指出，張婉瑩曾就讀北京國際關係學院，至少與2名疑似中國政府官員保持聯繫。她2025年多次在中國與相關人士碰面，之後與一名同夥前往西雅圖，在賴廷與家人住處附近監視，拍攝住家、車輛及車牌，並透過微信即時向中方回報「看到他了」、「我正在錄影」。

探員並指出，兩人的行動具有多項情報工作特徵，包括短時間往返不同機場、只租車數小時、從車內監視目標，以及要求改用AirDrop傳送照片，以降低留下可追查紀錄的風險。

FBI探員分析，若台海爆發衝突，中方一旦掌握台灣高層官員近親的所在地、住家與車輛照片等資訊，可能藉此取得對台灣總統施壓的籌碼。訴狀並提到，這些監視所得對張婉瑩及其同夥並無明顯商業或個人利益，更加深FBI對其受中國政府指示行動的懷疑。

精華 FAQ

  • 她被FBI逮捕，主要指控是未依規定登記，卻在美國境內充當外國政府代理人，涉嫌違反18 U.S.C. §951，後續將由聯邦法院審理。

  • FBI與執法消息人士指出，張婉瑩與同夥在2025年9月前往西雅圖，監視的對象是賴清德總統之子賴廷與及其家人，並拍攝住家、車輛與車牌。

  • 依美國法典第18編第951條，若她最終被判有罪，最高可處10年徒刑，法院也可另行裁罰金；檢方認為其行動疑似受中國政府指示。

FBI 華裔 洛杉磯

上一則

綠帽夫崩潰...人妻揪多男鹹濕聊「緊實度」自爆激戰史 法院判賠了

延伸閱讀

華裔女跟監賴清德兒子被逮 FBI局長嗆：想逃回上海？門都沒有

華裔女跟監賴清德兒子被逮 FBI局長嗆：想逃回上海？門都沒有
賴清德長子遭跟監細節曝光 女1招避追查 中官員收照片連回3個讚

賴清德長子遭跟監細節曝光 女1招避追查 中官員收照片連回3個讚
中國特工監視賴清德長子遭FBI逮捕 埋伏住處偷拍手法曝光

中國特工監視賴清德長子遭FBI逮捕 埋伏住處偷拍手法曝光
涉監視賴清德兒子 南加華女房仲被捕

涉監視賴清德兒子 南加華女房仲被捕

熱門新聞

陳幸妤日前受訪時指出，趙建銘對兒子說「如你媽再跟媒體放話，我就不還錢」。(本報資料照片)

陳幸妤追討2300萬元 趙建銘終於還錢了：加碼1000萬給小孩

2026-10-04 00:53
張晨光（左）、陳妍希登上中國國慶表演節目。（擷自微博）

中國十一國慶約19名台灣藝人祝賀 陸委會重申兩條紅線

2026-10-01 11:45
東森集團總裁王令麟被控行賄台北監獄前副典獄長蘇清俊等獄官，扯出獄政史上最大貪瀆弊案。(本報系資料照)

王令麟長期供養獄官現金、大閘蟹、牛排 為何仍判無罪？

2026-10-01 12:04
蔣友柏日前歡度50歲生日，暢談人生感想。圖／摘自蔣友柏小紅書

蔣友柏50歲求婚後首發聲：有名有錢不代表成功

2026-09-28 11:05
台駐美代表俞大㵢。(美聯社)

俞大㵢CBS專訪：美國二戰攜手中華民國 不是習近平

2026-09-27 16:40
近期有僑胞收到駐洛杉磯台北經濟文化辦事處寄送的國慶酒會邀請函，卻寫著「台灣雙十國慶」，而非「中華民國雙十國慶」。圖為洛杉磯僑界13日舉行「輝煌雙十國慶、璀璨綜藝饗宴」。（本報資料照片）

連中華民國都不要了...收「台灣國慶」邀請函 加州僑胞：感到淒涼

2026-09-28 21:07

超人氣

更多 >
華女房仲涉監視台灣總統兒子 在洛機場飛中國時被捕

華女房仲涉監視台灣總統兒子 在洛機場飛中國時被捕
孫雯胡驍被添加一項新罪名 孫雯辯護律師宣布退出

孫雯胡驍被添加一項新罪名 孫雯辯護律師宣布退出
貝森特：Kimi將中國機密傳給Anthropic 幫了大忙

貝森特：Kimi將中國機密傳給Anthropic 幫了大忙
華女LAX遭蒙面ICE綁走 狂喊「幫我打911」

華女LAX遭蒙面ICE綁走 狂喊「幫我打911」
婉拒老同事聚會 55歲退休女「只做3件事」：不再把時間都留給別人

婉拒老同事聚會 55歲退休女「只做3件事」：不再把時間都留給別人