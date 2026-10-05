華裔女跟監賴清德兒被逮 5日將首度出庭 最重恐被關10年

美國聯邦調查局4日在洛杉磯機場逮捕34歲美籍華裔加州房仲張婉瑩（左圖），指控她未依法登記卻充當外國政府代理人，接受疑似中國官員指示，與同夥在西雅圖跟監賴總統長子一家（右圖）。（截圖自FBI訴狀、@USAttyEssayli在X的照片）

AI摘要 文章摘要整理： FBI在洛杉磯逮捕華裔房仲張婉瑩，指她未登記替外國政府活動，並涉嫌監視賴清德之子賴廷與一家，若定罪最高可判10年。

美國聯邦調查局（FBI ）4日在洛杉磯 機場逮捕34歲美籍華裔 房仲張婉瑩（Wanying Heather Zhang，譯音），指控她未依登記在美國境內充當外國政府代理人；張婉瑩預計5日在洛杉磯聯邦法院首度出庭。根據美國法律，她最終若被依「美國法典」第18編第951條定罪，最高可能面臨10年徒刑，法院還可另外判處罰金。

根據FBI洛杉磯反情報小組成員向聯邦法院提出的訴狀，指張婉瑩與一名同夥涉嫌於2025年9月前往華盛頓州西雅圖，監視一名台灣高層官員家屬。執法消息人士向哥倫比亞廣播公司（CBS）透露，目標是賴總統之子賴廷與；FBI隨後也在社群平台X發文指張的目標是賴總統兒子一家。

FBI指，張婉瑩未依登記在美國境內充當外國政府代理人，已違反「美國法典」第18編第951條。

根據「美國法典」第18編第951條（18 U.S.C. §951）第(a)款，除外交、領事官員或隨員外，任何人在美國境內充當外國政府代理人，卻未依規定事先通知美國司法部長，可處最高10年徒刑、罰金，或兩者併科。根據該法，「外國政府代理人」定義為，同意在美國境內接受外國政府或官員指揮或控制而行動的人。

FBI訴狀指出，張婉瑩曾就讀北京國際關係學院，至少與2名疑似中國政府官員保持聯繫。她2025年多次在中國與相關人士碰面，之後與一名同夥前往西雅圖，在賴廷與家人住處附近監視，拍攝住家、車輛及車牌，並透過微信即時向中方回報「看到他了」、「我正在錄影」。

探員並指出，兩人的行動具有多項情報工作特徵，包括短時間往返不同機場、只租車數小時、從車內監視目標，以及要求改用AirDrop傳送照片，以降低留下可追查紀錄的風險。

FBI探員分析，若台海爆發衝突，中方一旦掌握台灣高層官員近親的所在地、住家與車輛照片等資訊，可能藉此取得對台灣總統施壓的籌碼。訴狀並提到，這些監視所得對張婉瑩及其同夥並無明顯商業或個人利益，更加深FBI對其受中國政府指示行動的懷疑。