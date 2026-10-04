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新聞評論╱2戰機降低疑美 台外交國防外包疑慮難解

聯合報社論
首批2架F-16C Block 70戰機3日中午飛抵台東志航基地，戰機降低高度準...
首批2架F-16C Block 70戰機3日中午飛抵台東志航基地，戰機降低高度準備進場。（記者尤聰光／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

兩架F-16抵台雖有助提振士氣，卻也凸顯軍購延宕、台美關係受川習會牽動，以及台灣國防外交過度依賴美國的疑慮。

川習二會落幕一周，台灣對美採購的Ｆ-16 C╱D戰機，首批兩架單座戰機在夏威夷滯留一個多月後，終於飛抵台東志航基地。賴清德總統隨即透過臉書表示歡迎，強調這是提升台灣空防戰力的重要進展，也展現自我防衛的決心。其實這也有助於降低台灣社會的「疑美」氛圍，但台灣喜迎戰力升級之餘，對於後續戰機交機、軍購進度，甚至台灣的安全與外交情勢，國人仍有疑慮。

賴總統高調歡迎生力軍加入捍衛台海領空的行列，但兩架戰機在夏威夷滯留超過一個月的原因，迄今美台都沒給人民合理的說明；至於後續64架戰機何時交付，國防部更沒有答案。賴總統強調這批新式戰機具備先進雷達與航電系統，能提升偵測威脅及掌握空中情勢的能力；實情卻是這批戰機尚未配備先進電戰系統，在美方補上之前，遭遇電戰時將猶如盲人瞎馬騰空臨淵。賴總統也特別感謝美國長期支持台灣提升自我防衛能力，持續深化台美安全合作；但他不敢問的是被川普擱置的140億美元軍購下落。

賴總統還引述美國重申將與包括台灣在內的印太夥伴共同推進安全，強化保台印象，但各界都猜測，從戰機滯留到軍購延宕均應與川習會有關。事實上，川習會更加確立了美國國務卿魯比歐所形容「美中關係將定義廿一世紀」的Ｇ２地位；而Ｇ２共管下的台灣，川習會前就傳出，川普政府要求台灣官員減少造訪華府智庫，以免成為其推進美中關係目標的絆腳石。這是台灣把國防外交都外包美國的悲哀。

川習會前後，備受注目的台灣問題，已從美國對台軍售延伸到「美中二戰盟友關係」。中國大陸堂而皇之取代中華民國在二戰的主體身分，引發美中聯手「去中華民國化」疑慮。大陸對台包圍從地理延展到法理，從軍事擴展到地緣政治秩序，日本都看出問題嚴重性，但賴政府仍以「美國強調對台政策不變」，全心投入地方大選。國家主權面臨虛化危機，卻比不上賴總統的連任前哨戰。

民進黨政府將台灣外交國防外包美國，不時大內宣台灣國際影響力，但現實是，美中推動G2外交不到一年，台灣軍購與總統過境美國本土已被擱置。台灣花大錢外包，如今竟還要掏錢整修退役軍艦奉送菲律賓，替美國強化菲國海防；難怪菲律賓老大不客氣地和日本公然瓜分起台灣東部海域。更別說，川普一邊尊重習近平「慎重處理台灣問題」，另一邊要求台積電加碼投資美國，都已喊到5000億美元。

最近中華民國前駐尼加拉瓜大使吳進木遺作問世，揭露台尼斷交是因台方站隊美國，未向尼國發賀電，形同「主動放棄」，導致尼國轉向北京。外交部雖加駁斥，但台尼斷交事件證明，蔡政府無力應對斷交潮危機，美國拜登政府雖然出面協助穩住部分拉美邦交，但台灣外交自然也可能受到美國的拉美恩怨所累。如今川習共管台海風險，台灣的外交處境更難迴旋。台灣軍事與外交的自主性愈形弱化，賴清德說的捍衛主權也愈來愈禁不起考驗。

兩架戰機抵台，有助消除「棄台論」疑惑，但「台美關係堅如磐石」的平安符已被川習會戳破，美中「去中華民國化」會不會助長中共加速處理台灣問題，成了另一個懸念；而賴總統安撫民心的方式，是叫大家欣賞「傳說的甘蔗」，全民共沾福氣。國家主權虛化，民主體制也面臨執政者打壓虛化。執政者妄想帶動民粹風向，自我陶醉，無視台灣已變成美中雙重管控的國際現實，這樣究竟還剩多少「主權獨立」？(轉載自聯合報社論)

精華 FAQ

  • 文章認為戰機抵台確實有助提升台灣空防戰力，也可稍微緩解社會上的疑美情緒，但這只是表面的進展，並未消除後續交機、軍購延宕與安全情勢的不確定性。

  • 作者指出，戰機在夏威夷滯留逾1個月的原因，美台都未對外清楚說明；後續64架何時交付也沒有答案，且機上尚未配備先進電戰系統，軍購透明度與完整性都受質疑。

  • 社論批評民進黨政府把國防外交過度外包給美國，導致台灣在G2架構下更被動，連軍購、過境與邦交都受牽制，國家主權與外交自主性因此持續被削弱。

川習會 國防部 夏威夷

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