冷眼集／每逢十一必演獵巫藝人 綠卻無視自家人賺紅錢

中共十一國慶，陸委會又拿著放大鏡搜尋有哪些藝人表態祝賀「祖國」生日快樂。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 文章批評陸委會與綠營每逢中共國慶就獵巫赴陸藝人，認為祝賀表態只是市場與情感交流，卻被放大為政治問題。

每逢中共十一國慶，陸委會就會拿著放大鏡搜尋有哪些藝人表態祝賀「祖國」生日快樂，今年包含吳慷仁 、陳妍希、張晨光、黃安、劉畊宏、歐陽娣娣 、汪東城等人都被點名。四日原本要前往富邦悍將開球的「四爺」吳奇隆 ，也因在十一當天上傳重遊大陸天安門廣場並揮舞五星旗的畫面而臨時取消活動。這股由陸委會掀起的藝人獵巫潮，如今愈演愈烈，台灣現在居然連祝賀生日快樂的自由都沒有了？

過去台灣是華語流行文化的領頭羊，不論是歌唱、戲劇或是電影等，兩岸開放後，台灣不少幕前、幕後影視文化工作者紛紛前往大陸發展，不少還成為「大腕」級的人物。由於大陸地大物博、競爭激烈，能在對岸掙得一席之地，都被視為光耀門楣、走路有風。

尤其藝人本來就是逐市場而居，本土藝人能夠跨出台灣、立足海外市場，本應是一件值得國人祝福的事。兩岸同文同種，加上舞台大，台灣藝人前往大陸發展再自然也不過，許多藝人也因此紅遍兩岸、名利雙收。

台灣的流行文化也隨著台灣藝人在大陸走紅，深深影響了對岸好幾代人，成為最佳「軟實力」，包含李宗盛、伍佰、周杰倫、蘇打綠、五月天等，許多大陸年輕人不僅對台灣流行歌曲耳熟能詳，連帶對台灣產生好感及好奇，還因此掀起追星潮。

許多大陸年輕人來台灣不是為了阿里山或是日月潭，而是為了特別去找周杰倫及五月天歌曲或是ＭＶ的取景地，這也是為何去年初藝人大S猝逝，除了台灣，大陸網上也一片哀傷，都是來自於兩岸藝人及流行文化的交流而來的共情與共振。

然而，這種原本再自然不過的市場機制及同文情感，在民進黨政府上台，尤其是賴政府上任、將對岸視為境外敵對勢力後，也讓單純尋覓舞台的藝人，成為被迫表態的棋子；尤其是在兩岸敵意螺旋不斷上升下，民進黨人士、綠媒以及側翼，動不動就將藝人貼上「舔共」標籤，每到中共國慶或是建軍節等，陸委會就會關注有哪些台灣藝人表態祝賀，甚至揚言查處。

今年5月間，藝人林志玲受邀出任文策院董事，原本她也樂於發揮自己海外影響力將國片推展至國際，回饋她所熱愛的故鄉。沒想到，卻因她過去曾轉發祝賀中共國慶遭到深綠人士反對，最後她只能忍痛宣布不承接董事一職，引發熱議。這不過是賴政府過去幾年不斷帶頭獵巫藝人且宣揚「對岸是敵對勢力」認知作戰下的反噬。

如今不只藝人發文祝賀會遭到獵巫，吳奇隆到天安門揮舞五星旗，也讓部分網友抗議，導致最後以「身體不適」的理由缺席了富邦悍將的開球。

民進黨政府對於赴陸發展藝人動不動就拿放大鏡檢視，反觀，自家的黨公職家人甚至是自己大賺他們口中的「紅錢」者卻比比皆是。這就是民進黨。