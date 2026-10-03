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川習二會落幕 學者分析「2人短暫各取所需」：非結構性休戰

中央社／台北3日電
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中國國家主席習近平（左）、美國總統川普（右）。（歐新社）
中國國家主席習近平（左）、美國總統川普（右）。（歐新社）

AI摘要

文章摘要整理：

學者分析川習二會只是因應選舉與中共內部時程的短暫緩和，美中並未形成結構性休戰；後續軍備談判、危機溝通機制與對台影響仍須持續觀察。

二次川習會落幕，學者認為，美國總統川普與中國國家主席習近平是短暫各取所需，藉以因應美國期中選舉以及中共20屆五中全會，並非產生結構性休戰；美方在事實清單建議美、中、俄軍備談判，須觀察是否涉及核武管制，以及對美台關係的影響。

台灣新世紀文教基金會舉辦「美國建國250年：美國全球戰略、美中競爭與台灣的未來選擇」座談會，由中研院歐美研究所兼任研究員、前駐美副代表裘兆琳以「美國全球戰略、美中競爭與台灣的未來選擇」為題發表專題演講，並邀請台灣智庫諮詢委員賴怡忠、中山大學中國與亞太區域研究所長郭育仁進行綜合座談。

裘兆琳指出，川普2.0對中國採取「拒止嚇阻」戰略思維，從2025年12月的美國國家安全戰略報告可看出，美國已決定優先防衛美國本土與西半球，而台灣主導半導體產業且位處第一島鏈核心中樞，因此透過軍事優勢來威懾台海衝突也是當務之急。

她表示，觀察美國2026年國防戰略報告能發現，美國改以「實力」、而非採對抗來嚇阻中國，思維從美國是超級強權轉為強權對抗，諸如巴拿馬運河兩端港口特許經營權易主、拘捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）、打擊伊朗發展核武、取得格陵蘭安全主導權、部署太空武器等，都可觀察出美國在與中國的地緣政治博弈中，是藉由實力來維持相關利益。

郭育仁指出，中國軍事快速現代化引發世界關注，但印太戰略的框架太大，且需要共同合作的國家太多，因此美國改回歸以第一島鏈為戰略中心，並將印太司令部改回太平洋司令部。

談及川習二會，賴怡忠說，觀察今年這兩次川習會，川普都非常有紀律、未主動提及台灣，對台灣議題十分小心，這可看出習近平沒有拿到想要的東西，美國也維持對台政策不變。

郭育仁表示，各界關注川普此次高規格接待習近平，但實際上，中國在川習會前就分階段對美國大幅度讓步，包含大幅度出口稀土至美國、配合調查芬太尼議題，以及落實向美國購入農產品的約定，才換來美國的高規格接待，2人都是短暫各取所需。

他解析，川普必須應對11月的期中選舉，而習近平必須因應今年的中共20屆五中全會，還有明年舉行的中共21大，中國未來一年內將進入戒嚴情況，不允許有任何意外事件，因此需要盡快與美國穩定關係。

郭育仁表示，習近平的讓步都是短暫措施，實際上美國的關稅戰也沒有停戰，美中貿易休兵只延長2個月，雙方僅是暫時緩和，並非產生結構性休戰。

至於美中軍事互信機制，裘兆琳指出，中方曾表示兩軍將簽署「危機溝通與預防」諒解備忘錄，南華早報指是為雙方指揮官在印太處理海空危險接觸時，增加一套危機管理機制，但未被美方列入白宮公布的成果清單當中；賴怡忠認為，依過往經驗，當遇到危機時，中國總是會關閉對話機制，因此美國可能對於此次的軍事互信機制不是那麼期待。

另外，川普在會中向習近平提出美國、中國、俄羅斯展開三邊軍備控制談判的主張，但中方未列入8點成果共識；裘兆琳認為，後續必須觀察軍備談判是否涉及核武管制，以及對美台關係甚至對軍售的影響。

精華 FAQ

  • 與會學者認為，川普與習近平只是因各自政治時程而短暫互相讓步，並未建立可持續的穩定關係；美中關係仍是暫時降溫，不是結構性休戰。

  • 賴怡忠指出，川普在兩次川習會都很克制，沒有主動提及台灣，顯示美方對台政策基本維持不變，也反映習近平並未取得有利於北京的重大交換。

  • 裘兆琳提醒，川普提出美中俄三邊軍備控制談判，未來要觀察是否涉及核武管制，以及是否會影響美台關係與對台軍售；而危機溝通機制是否真能運作也仍存疑。

習近平 川普 川習會

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