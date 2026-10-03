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F-16新機抵台 中國官媒：無法抹去「倚外謀獨」終為棋子的宿命

記者陳宥菘／即時報導
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中華民國空軍對美採購F-16戰機，首批兩架2日抵達台東志航空軍基地。(本報資料照...
中華民國空軍對美採購F-16戰機，首批兩架2日抵達台東志航空軍基地。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

中國官媒以F-16首批2架抵台為題，批評民進黨將延遲交付的軍購包裝成台美成果，並指外購武器無法改變兩岸軍力對比與統一趨勢。

台國防部對美採購的F-16C/D戰機，首批2架單座戰機昨日中午由關島飛抵台東志航基地。中國官媒環球網署名評論專欄「海風」3日刊文稱，這2架戰機被用來辯解民進黨的「倚美謀獨」路線仍然有效，卻改變不了「縮水式延遲交付」現實，更無法抹去「倚外謀獨」終為棋子的宿命。文章稱，在強大的解放軍軍力面前，台灣購買再多外部武器也難以改變大局，更不可能支撐「以武謀獨」的幻想。

文章稱，台灣採購了66架戰機，原定自2023年開始交付，並於2026年底前完成，最終抵達的只有區區2架。「如此遲到、昂貴、縮水的交付」，被民進黨包裝成值得大肆慶祝的重大成果，答案或許是，這2架戰機對於民進黨而言，早已無關所謂防務，而是一場苦盼已久的政治表演。

文章稱，民進黨當局需要把一次嚴重遲到的軍購交付，重新包裝成「台美關係成果」。2架F-16V抵台，被用來佐證美國仍然支持台灣，被用來辯解民進黨的「倚美謀獨」路線仍然有效。但問題是，宣傳包裝可以改變新聞標題，卻改變不了「縮水式延遲交付」的現實，更無法抹去「倚外謀獨」終為棋子的宿命。

文章指，軍購交易中，台灣只能吃「啞巴虧」，交付延誤似乎缺少明確的違約責任，台灣能夠爭取到的有限補償，主要包括延長保固、增加備件和技術服務等非現金安排。如此一來，2架戰機抵台，更像是象徵性姿態，毫無實際意義。

文章並強調，購買武器花再多的錢，也改變不了兩岸力量對比。民進黨當局不斷加大對美軍購，試圖製造「以武謀獨」「以武拒統」的政治幻覺，但武器數量不等於實際戰力，外部軍售也不等於真正安全。

文章稱，在解放軍強大的體系化、現代化軍力面前，台灣當局從外部採購的零散武器，無法改變兩岸整體實力對比。每年動用大量老百姓的錢購買武器，改變不了台灣問題的政治基礎，更不可能憑此阻擋「祖國統一」的歷史進程。「對於台灣而言，軍購越多，就越不可能換來和平」。

文章說，真正能夠維護台灣同胞福祉的道路，是減少對抗、遠離戰爭風險，推動兩岸關係回到和平發展的正確方向。武器被交付，幻想卻不會因此變成現實；利用軍購製造聲勢，卻無法改變統一大勢。

精華 FAQ

  • 文章認為這不是實質防務突破，而是民進黨用來宣傳台美關係的政治表演，刻意把延遲交付包裝成成果，借此為倚美謀獨路線背書。

  • 文中稱原定自2023年起交付、2026年底前完成的66架戰機，最後只先到2架，屬於遲到、昂貴又縮水的交付，台灣還可能只能獲得非現金補償。

  • 文章明確否定這種可能，認為武器數量不等於戰力，外部軍售也不等於安全；在解放軍體系化軍力面前，零散軍購無法改變兩岸整體實力與統一進程。

民進黨 解放軍

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