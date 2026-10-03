29年前F-16首交機 郝光明駕戰機越太平洋 成台灣第一人

1997年參與第一批F-16飛交作業的三名飛官：左起韓森少校、郝光明中校、米契爾中校。(圖／郝光明提供)

AI摘要 文章摘要整理： 1997年首批F-16交機返台，郝光明隨機飛越太平洋成為台灣第一人，背後也見證空軍爭取戰機與全程保密的歷史經過。

1997年4月14日，首批兩架F-16降落嘉義基地，其中一架雙座F-16B的後座是台灣的種子教官郝光明中校。由於此後飛運任務未再開放台方人員參與，郝光明成為中華民國 空軍首位駕駛戰鬥機飛越太平洋的人。

郝光明回憶，那年1月接獲通知，將參與F-16第一趟飛交任務。他因此加速進行換裝訓練課程，4月1日與美方兩位飛官從亞歷桑納州的路克基地飛往德州達拉斯渥斯堡，接收新出廠飛機。然後經檀香山、關島，飛回台灣。

曾任空軍官校校長、國安局駐美特派員的退役中將田在勱，1990年代時任上校，任職於空軍總部武獲室。中華民國向美採購150架F-16Ａ/Ｂ戰機的「鳳凰專案」，負責前面19批74架戰機飛返台灣。近30年後回顧往事，他依然激動不已。

田在勱說，由於F-16具備空中加油能力，美方評估直接飛越太平洋到台灣，是最經濟的交機方式。台方乘機建議，應該讓國軍派員參與。美方同意後，空軍就由赴美受訓的種子教官中選出郝光明，參與第一趟交機。

1997年4月14日，田在勱與美國空軍負責本案的華裔中校張仲偉，在嘉義基地跑道尾等候。他們看著兩個黑點從遠方出現，落在跑道上逐漸減速，一直滑到面前，座艙內飛行員揮手致意。田在勱想到空軍爭取F-16歷盡辛苦，如今終於成真，他不禁與張仲偉當場相擁，兩人都淚流滿面。

首批F-16原訂15日飛抵嘉義，但半途就走漏風聲。當時政府對相關消息還採極度保密，為了讓窺探者撲空，便與美方協調，讓飛機早一天返台。由於嘉義基地位於中山高速公路旁，聯隊長李貴發少將(後來官至中將副司令)特別開車上高速公路，「反覘」外界對機場內的視野範圍。當天飛機降落後，立刻滑入跑道尾的機堡，迅即開來四輛卡車擋在機堡前方。到了晚上再調來拖車，將飛機拉進棚廠，全程只讓最少人員得知。其他官兵第二天看到棚廠內突然多了兩架F-16，都大吃一驚。