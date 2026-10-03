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美台飛行員伴飛 首批2架F-16C/D抵台 美：對台政策沒變

記者李人岳張文馨／台北報導
中華民國空軍對美採購F-16戰機，首批兩架2日抵達台東志航空軍基地，編號6728...
中華民國空軍對美採購F-16戰機，首批兩架2日抵達台東志航空軍基地，編號6728戰機由台灣飛官駕駛，駕駛台放置中華民國國旗。(記者劉學聖／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

台灣採購的首批2架F-16C/D順利返台，賴清德與國防部都強調其提升空防戰力，美國則重申對台政策不變。

台灣國防部對美採購的F-16C/D戰機，首批兩架單座戰機2日中午由關島飛抵台東志航基地。中華民國總統賴清德透過臉書表示，這是提升台灣空防戰力的重要進展，也是展現自我防衛的決心，將持續深化台美安全合作。

外界關注66架的F-16能否在年前全數交貨，台灣國防部長顧立雄2日在立院受訪表示，在年底之前不會只有這兩架，會持續對美協調後續的交付。

新機滯留夏威夷逾1個月

台灣以「鳳翔專案」對美採購了66架F-16C/D Block70戰機，原定今年底全數交付。直到2日，首批編號6727、6728的F-16戰機，由南卡羅來納州格林威爾出發，經過德州，8月21日抵達夏威夷後滯留當地超過一個月，經過關島來到台灣。

2日上午，機隊自關島起飛，歷經約三個半小時飛行，6728於11時59分降落志航基地，緊接著6727也於12時落地。

戰機伴飛 傳預警機升空

據了解，兩戰機分別由台方與美方飛行員駕駛，由美方飛行員任長機、台方飛行員任僚機；在戰機抵達前，台空軍派出三架F-16AM戰機至防空識別區迎接伴飛，以及一架AJT勇鷹機空拍紀實；據傳，為防新機受干擾，空軍出動E-2K預警機升空管制空域。

兩架戰機在停放夏威夷時就已卸除原先機尾和機翼的遮蓋物，露出青天白日國徽。

賴清德表示，這批新式戰機具備先進雷達與航電系統，能提升偵測威脅及掌握空中情勢的能力，歡迎生力軍加入捍衛台海領空、守護自由與和平的行列；強化國防，提高武力侵犯台灣的代價，降低誤判及衝突的風險，讓和平更有保障。

路透2日報導，對兩架F-16同日抵台，一美國國務院發言人說，「我們對台政策沒變」，美堅守以台灣關係法、美中三公報和對台六項保證為基礎的「一中政策」。「我們持續與印太的友人及盟友站在一起，推進共享的繁榮、安全和價值觀，那包含台灣」。

精華 FAQ

  • 這批2架F-16C/D由關島起飛，經約3個半小時飛行後降落台東志航基地，途中由美方與台方飛行員共同操控，並有台空軍戰機伴飛支援。

  • 台灣透過「鳳翔專案」向美方採購66架F-16C/D Block70，原訂年底全數交付；國防部表示年底前不會只有這2架，後續仍會持續協調交機。

  • 路透引述美國國務院發言人表示，美方對台政策沒有改變，仍以台灣關係法、美中三公報與對台6項保證為基礎，並持續與台灣站在一起。

國防部 夏威夷 賴清德

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