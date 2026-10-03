「給他們吃小卷」…海巡水砲驅離陸漁船 還供35份餐點

海巡署雲林艦對陸籍漁船廣播驅離。（記者廖炳棋／翻攝）

AI摘要 文章摘要整理： 中國漁船「金鯊」闖入東沙限制水域，遭海巡水砲驅離後失去動力，海巡改以救援戒護並提供35份熱食，最後拖帶出限制水域外。

中國大陸籍「金鯊」漁船1日越界進入東沙限制水域，遭海巡「雲林艦」多次廣播仍拒絕離開，海巡最後以水砲驅離；「金鯊」起錨航離後卻突然失去動力，海巡隨即轉為救援，在旁戒護並送上35份熱食，晚間再協助拖帶至限制水域外，結果吸引許多網友留言營養午餐哏，「給他們吃小卷」。

海巡署表示，東沙指揮部前天上午11時許，在東沙島東北方15.5浬、禁止水域內5.5浬處發現不明目標，隨即通報雲林艦前往查處。

下午3時許，雲林艦在東沙島東方27浬處，發現陸籍「粵惠東漁75066」及「金鯊」2艘漁船在限制水域內下錨作業，隨即廣播要求離開。「粵惠東漁75066」起錨航離，但「金鯊」仍留在原地。

海巡人員連續3次廣播無效後，先在距離「金鯊」約200公尺處，以水砲向上空噴水30秒示警，見對方仍無反應，再逐步靠近，朝駕艙方向噴水約90秒；不料「金鯊」航行期間突然失去動力，雲林艦留在現場戒護，並派小艇前往查看，確認船上人員均無受傷。

晚間8時許，「金鯊」向海巡提出需求，雲林艦派小艇送上35份熱食，之後協助拖帶，由東沙分隊PP-10032艇一路戒護，晚上11時許將「金鯊」拖至限制水域外。海巡署也表示，基於人道考量，雲林艦晚間時刻應漁船要求，以小艇提供35份熱食給該漁船的人員食用。

影片曝光後在網路上引發熱議，有網友在Threads貼文指「侵犯我國水域，海巡灑水90秒勸離，然後還請他們吃35份營養午餐？這什麼概念？」結果吸引許多網友留言營養午餐哏，「給他們吃小卷」「如果真的給營養午餐的話我覺得有點殘忍」「台北市的營養午餐馬上到」「有3顆很大的藍莓嗎」。