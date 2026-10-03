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台轉型「白恐受難者」 陸罕高調紀念潛伏台殉職特工

記者陳宥菘／綜合報導
中共總書記習近平出席北京天安門烈士紀念日儀式。（新華社）
中共總書記習近平出席北京天安門烈士紀念日儀式。（新華社）

AI摘要

文章摘要整理：

大陸在烈士紀念日前夕高調紀念潛伏台灣的林範、于成志、張文信，並迎回安葬其遺骨，強調傳承捍衛主權與領土完整的精神。

9月30日是中國大陸第13個烈士紀念日，大陸國安部罕見在北京西山無名英雄紀念廣場舉行隱蔽戰線英烈紀念儀式，同時當年潛伏在台灣的中共特工林範、于成志、張文信等3人的遺骨（被國府槍決）近日回到大陸，並獲官方高調紀念，大陸強調要傳承「捍衛國家主權和領土完整」的精神力量。

據大陸國安部微信公眾號，烈士紀念日前夕，天津與廣東國安機關聯合組織林範遺骨迎回和安葬工作，儀式於9月23日上午在廣東省揭陽市揭西縣棉湖貢山革命烈士墓園舉行。央視報導畫面顯示，骨灰罈覆蓋中共黨旗。山東國安機關安排于成志、張文信遺骨迎回和安葬工作，儀式於9月24日分別在山東省青島市平度烈士陵園、煙台市蓬萊烈士陵園舉行，骨灰罈覆蓋著大陸五星旗。

央視報導，林範1945年10月隨國民黨軍警前往台灣，在台期間組織發展數名內線力量，及時取得絕密軍警情報，還在遭搜捕前向在台同仁傳遞預警情報。1950犧牲於台北馬場町，1997年被中共追認革命烈士。

于成志則於1948年初投身中共隱蔽戰線，參與策反國民黨部隊起義，後受中共膠東區委統戰部派遣赴台，1951年被捕犧牲。張文信1948年投身革命，後赴國外組建華僑解放聯盟，1953年被捕押解赴台，1956年犧牲。

林範、于成志、張文信都已被台灣轉型正義為白色恐怖受難者。

9月30日除了中共總書記習近平等領袖赴天安門廣場，出席向人民英雄紀念碑敬獻花籃儀式，大陸國安部也在北京西山無名英雄紀念廣場舉行隱蔽戰線英烈紀念儀式。

精華 FAQ

  • 因9月30日是第13個烈士紀念日，大陸國安部在北京西山無名英雄紀念廣場舉行隱蔽戰線英烈紀念儀式，並以紀念活動強調捍衛國家主權與領土完整的精神力量。

  • 林範遺骨由天津與廣東國安機關聯合迎回，9月23日在揭西縣棉湖貢山革命烈士墓園安葬；于成志與張文信則由山東國安機關安排，9月24日分別安葬於平度烈士陵園與蓬萊烈士陵園。

  • 大陸將他們視為隱蔽戰線英烈，分別追認或紀念其革命身分；台灣轉型正義則把林範、于成志、張文信列為白色恐怖受難者，呈現兩岸對同一歷史人物的不同詮釋。

中共

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