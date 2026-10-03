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黑白集／陸挖角讓台尼斷交？ 賴政府不瞑目的真相有多少

黑白集
前駐尼加拉瓜大使吳進木遺作透露台尼2021年斷交，是「台灣主動放棄尼加拉瓜」。（...
前駐尼加拉瓜大使吳進木遺作透露台尼2021年斷交，是「台灣主動放棄尼加拉瓜」。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

文章引述前駐尼加拉瓜大使吳進木遺作，指2021年台尼斷交主因並非中共挖角，而是蔡政府站隊美國、對尼國態度不友善所致。

前駐尼加拉瓜大使吳進木近日留下遺作，談到2021年台尼斷交真相。他稱，斷交並不是因為「中共挖角」，而是政府「站隊美國」，主動放棄尼加拉瓜。外交部則持官式說詞，稱對尼邦交努力維持到最後一刻，絕非主動放棄。

還原時序，當年尼國11月7日大選，奧蒂嘉在爭議中當選連任，卻未收到蔡政府賀電。吳進木3天後辦理退休，兩國關係仍友好。問題在，同月28日宏都拉斯大選，揚言「若勝選會與北京建交」的左派候選人卡斯楚當選，台方立即發電致賀。奧蒂嘉不滿，遂於次月10日宣布與台斷交。當時新任駐尼國大使李岳融剛上任，還來不及呈遞到任國書，即遇挫敗。

由此看，吳進木把台尼斷交歸諸於蔡政府「站隊美國」與「不友善」引發奧蒂嘉怒火，應非無的放矢。而蔡政府雖向宏國發了賀電，一年後該國仍投向中國大陸，成為吳釗燮任內丟失的第七個邦交國。當時吳進木因妻病滯留尼國，遭批工作不力乃至「叛國」，使他備覺冤屈，只能留下遺作公開這段內幕。

在民進黨政府工作，有些真相似乎只能留待死後述說，這點令人不安。例如前副總談判代表顏慧欣迭遭楊珍妮霸凌，死後才得到伸張機會；勞動部北分署的工程師屢受長官欺凌，最後選擇輕生。如今就連駐外使節，也只能在死後設法扳回一點尊嚴。（轉載自聯合報）

精華 FAQ

  • 他認為斷交並非外界所稱的「中共挖角」，而是蔡政府在外交上站隊美國，且對尼加拉瓜態度不友善，才引發奧蒂嘉不滿並宣布斷交。

  • 尼國11月7日大選後，蔡政府未向奧蒂嘉賀電；但同月28日宏都拉斯大選後，台方卻立即發電致賀。文中認為這種差別對待，刺激奧蒂嘉在次月10日斷交。

  • 文章借吳進木遭批、顏慧欣與勞動部工程師事件，批評民進黨政府內部常有壓迫與委屈，許多真相與尊嚴都要等到當事人死亡後才被看見。

尼加拉瓜 中共

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