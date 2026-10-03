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F-16C滯留夏威夷一個月 航迷笑稱：「台啤1、2號」終抵台

記者李人岳／台東3日電
空軍對美採購首批全新F-16C戰機2日抵達台東志航空軍基地，基地外吸引許多航迷拍...
空軍對美採購首批全新F-16C戰機2日抵達台東志航空軍基地，基地外吸引許多航迷拍攝。(記者劉學聖／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

空軍首批2架F-16C經歷夏威夷超過1個月的延誤後，終於抵達台東志航基地，期間因天候、機械與多種傳聞引發航迷高度關注。

空軍以「鳳翔專案」首批2架F-16C單座戰機昨天抵達台東志航基地。兩架戰機滯留夏威夷超過一個月，引發航迷戲稱要「擲筊」，向神明求教戰機行程。兩架戰機還被航迷冠上「台啤1號」與「台啤2號」的暱稱。

空軍在時隔29年後，再次接收全新戰機，全軍上下自然慎重其事，早在數月前便已籌備接機事實，不過首批戰機自8月啟程飛抵夏威夷後，先後因台灣及當地天候因素、航電機械問題即傳言中的川習會等插曲攪局，推遲超過一個月才成行。

據傳台美雙方對於接機事宜也有不同立場，使得相關安排始終難以定案，本周三國防部舉行例行記者會，空軍一反常態未派任何官員列席，使得戰機抵台期程更撲朔迷離，直到周四確定返台前夕才通知媒體。

除了軍方對F-16 Block70翹首以待之外，在兩架新機傳出抵台消息起，隨即引發軍事迷、航空迷密切關注，並拜科技之賜，時時鎖定航班追蹤網站，戰機一有啟程跡象，便奔赴台東等待，不過一個月來屢屢撲空，甚至有航迷為此打趣要「擲筊」，求教神明戰機的行程。

更有旅居夏威夷的熱情軍事迷，試圖從美軍基地棚廠縫隙間露出的F-16垂直尾翼，確定兩架新機的蹤跡，一個多月來成為航迷的重要參考指標，航迷間還戲稱要以犒賞台灣啤酒作為打探消息的報酬，連兩架戰機也因此被航迷暱稱「台啤1號」與「台啤2號」的無線電呼號。

如今「台啤機隊」順利抵台，有航迷打趣空軍此次終於「挽救了許多男男女女航迷的婚姻」；空軍相關承辦官員的臉上也終於露出如釋重負的笑容。

精華 FAQ

  • 空軍以鳳翔專案接收的首批2架F-16C單座戰機，昨天終於飛抵台東志航基地，結束在夏威夷長達1個多月的滯留，也讓軍方與航迷都鬆了一口氣。

  • 內文指出，延誤原因包含台灣與當地天候不佳、航電與機械問題，甚至還有川習會等傳聞因素干擾，導致原本的返台行程一再延後，始終無法順利成行。

  • 因為有航迷長期追蹤戰機動向，甚至以犒賞台灣啤酒作為打探消息的報酬，久而久之便將兩架機體戲稱為台啤1號與台啤2號，成為社群間的趣味暱稱。

夏威夷 川習會

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