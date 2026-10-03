電戰系統測試成謎…F-16C缺項交機 專家：遇干擾恐失明

中華民國空軍對美採購首批全新F-16C戰機2日抵達台東志航空軍基地，編號6728戰機由台灣飛官駕駛，駕駛台放置中華民國國旗。（記者劉學聖／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 兩架F-16C返台卻未裝備AN/ALQ-254電戰系統，測試進度成謎；專家憂若缺乏電戰防護，戰機面對敵方干擾與飛彈威脅時將大幅失去生存力。

兩架F-16C戰機終於返抵台灣。據了解，這兩架F-16C戰機搭配AN/ALQ-254電戰系統，但目前戰機仍未裝配這套電戰系統，其他已交機國家也都是缺項交機，對這套新式的內置電戰系統，是否已通過美方測試，美方未有宣布，一直是個謎。媒體曾經詢問空軍相關進度，空軍司令部僅說明有關電戰能力與發展進度涉及機敏，不對外說明。

外傳因機上電戰系統尚未測試完成，艙內先以配重塊暫代。國防部長顧立雄昨在立法院受訪否認使用配重塊暫代一事，強調此為外面揣測，至於電戰系統的部分，製造商已在進行相關軟硬體測試，這是完全新購型飛機，整合很快會有些結果，現都依照管制的節點，進行電戰系統相關軟硬體測試，要跟新購型的飛機進行整合，如期進行中。

空軍曾說明，F-16C/D戰機將搭載內建蝮蛇之盾（Viper Shield，AN/ALQ-254）電戰系統，台灣是第一批使用這型電戰系統的國家。但是即將返台的F-16C戰機，仍未配備空軍誇稱的電戰系統。

電戰系統的功能，有如戰機空戰防護盾，用來控制、利用或干擾敵方雷達與無線電波。空戰時，戰機被對方飛彈鎖定的預警性能，攔截敵方通訊與訊號，反制敵方電子干擾等，都要仰賴戰機的電戰系統。

目前採購F-16C/D Block 70戰機的國家，並非都採購這套電戰系統，如無此需求的巴林、秘魯等國，但是台灣對應共軍先進戰機威脅，需配備電戰系統自衛。

不具名專家指出，缺乏電戰系統的F-16戰機當然能起飛作戰，就要祈禱對方不要實施電戰攻擊，一旦遭遇，就如同走在路上被人拿強光照射，會造成短暫失明。

國防院學者舒孝煌表示，若缺少電戰系統，戰機只能依靠自己的雷達預警接收裝置（RWR）和機動迴避動作來閃躲敵方飛彈，但機動迴避動作萬一碰上先進的高機動性能飛彈，可能還是無法逃脫。尤其考慮到中國大陸現在已經具備長射程飛彈，甚至可在遠距離發動「A射B導」等各種戰術，台方戰機的電戰干擾能力就更形重要，若能在極遠距離就偵測到對方電子訊號並發動干擾，或許就能有效反制敵機。

此外，雙十慶典將登場，國防部安排幻象2000、IDF經國號及F-16登場，外界關注台灣向美國採購新型F-16戰機，是否有機會成為雙十彩蛋。內政部次長、慶籌會秘書長吳堂安今表示，今年雙十表演環節，除雷虎小組，也有準備吊掛巨型國旗等，但新F-16部分，可能還要再跟國防部確認。

中華民國空軍對美採購首批全新F-16C戰機2日抵達台東志航空軍基地，編號6727戰機由美方飛官駕駛。(記者劉學聖／攝影)