我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

熊貓快餐創辦人程正昌：助員工買房 企業使命

Nvidia創盤中新高 市值逼近6兆美元 還值得追高嗎？

電戰系統測試成謎…F-16C缺項交機 專家：遇干擾恐失明

台灣新聞組／台北3日電
中華民國空軍對美採購首批全新F-16C戰機2日抵達台東志航空軍基地，編號6728...
中華民國空軍對美採購首批全新F-16C戰機2日抵達台東志航空軍基地，編號6728戰機由台灣飛官駕駛，駕駛台放置中華民國國旗。（記者劉學聖／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

兩架F-16C返台卻未裝備AN/ALQ-254電戰系統，測試進度成謎；專家憂若缺乏電戰防護，戰機面對敵方干擾與飛彈威脅時將大幅失去生存力。

兩架F-16C戰機終於返抵台灣。據了解，這兩架F-16C戰機搭配AN/ALQ-254電戰系統，但目前戰機仍未裝配這套電戰系統，其他已交機國家也都是缺項交機，對這套新式的內置電戰系統，是否已通過美方測試，美方未有宣布，一直是個謎。媒體曾經詢問空軍相關進度，空軍司令部僅說明有關電戰能力與發展進度涉及機敏，不對外說明。

外傳因機上電戰系統尚未測試完成，艙內先以配重塊暫代。國防部長顧立雄昨在立法院受訪否認使用配重塊暫代一事，強調此為外面揣測，至於電戰系統的部分，製造商已在進行相關軟硬體測試，這是完全新購型飛機，整合很快會有些結果，現都依照管制的節點，進行電戰系統相關軟硬體測試，要跟新購型的飛機進行整合，如期進行中。

空軍曾說明，F-16C/D戰機將搭載內建蝮蛇之盾（Viper Shield，AN/ALQ-254）電戰系統，台灣是第一批使用這型電戰系統的國家。但是即將返台的F-16C戰機，仍未配備空軍誇稱的電戰系統。

電戰系統的功能，有如戰機空戰防護盾，用來控制、利用或干擾敵方雷達與無線電波。空戰時，戰機被對方飛彈鎖定的預警性能，攔截敵方通訊與訊號，反制敵方電子干擾等，都要仰賴戰機的電戰系統。

目前採購F-16C/D Block 70戰機的國家，並非都採購這套電戰系統，如無此需求的巴林、秘魯等國，但是台灣對應共軍先進戰機威脅，需配備電戰系統自衛。

不具名專家指出，缺乏電戰系統的F-16戰機當然能起飛作戰，就要祈禱對方不要實施電戰攻擊，一旦遭遇，就如同走在路上被人拿強光照射，會造成短暫失明。

國防院學者舒孝煌表示，若缺少電戰系統，戰機只能依靠自己的雷達預警接收裝置（RWR）和機動迴避動作來閃躲敵方飛彈，但機動迴避動作萬一碰上先進的高機動性能飛彈，可能還是無法逃脫。尤其考慮到中國大陸現在已經具備長射程飛彈，甚至可在遠距離發動「A射B導」等各種戰術，台方戰機的電戰干擾能力就更形重要，若能在極遠距離就偵測到對方電子訊號並發動干擾，或許就能有效反制敵機。

此外，雙十慶典將登場，國防部安排幻象2000、IDF經國號及F-16登場，外界關注台灣向美國採購新型F-16戰機，是否有機會成為雙十彩蛋。內政部次長、慶籌會秘書長吳堂安今表示，今年雙十表演環節，除雷虎小組，也有準備吊掛巨型國旗等，但新F-16部分，可能還要再跟國防部確認。

中華民國空軍對美採購首批全新F-16C戰機2日抵達台東志航空軍基地，編號6727...
中華民國空軍對美採購首批全新F-16C戰機2日抵達台東志航空軍基地，編號6727戰機由美方飛官駕駛。(記者劉學聖／攝影)

精華 FAQ

  • 因為兩架F-16C雖已返抵台灣，卻仍未裝配AN/ALQ-254蝮蛇之盾電戰系統，而美方是否已完成測試也未公開，使外界質疑交機是否缺項。

  • 國防部長顧立雄否認使用配重塊暫代，表示這只是外界揣測；他說製造商正進行軟硬體測試，整合工作依管制節點推進，進度仍在進行中。

  • 專家指出，沒有電戰系統的F-16仍可起飛作戰，但面對敵方電戰攻擊時容易受制，只能靠RWR與機動閃避，遇上高性能飛彈或遠距離電子攻擊，生存性會明顯下降。

上一則

名古屋亞運/5:0勝陸選手 拳后林郁婷跨級摘金 台史連霸第一人

延伸閱讀

F-16C缺項交機、電戰系統是否通過測試仍是謎 顧立雄：年底前不會只交付2架

F-16C缺項交機、電戰系統是否通過測試仍是謎 顧立雄：年底前不會只交付2架
延宕3年 美售台F-16C首批交付 台隔29年再接收新戰機

延宕3年 美售台F-16C首批交付 台隔29年再接收新戰機
影／F-16C首批新機抵台 台空軍睽違29年再迎全新戰機

影／F-16C首批新機抵台 台空軍睽違29年再迎全新戰機
F-16CD美延遲交貨 台防長：協調非現金補償

F-16CD美延遲交貨 台防長：協調非現金補償

熱門新聞

張晨光（左）、陳妍希登上中國國慶表演節目。（擷自微博）

中國十一國慶約19名台灣藝人祝賀 陸委會重申兩條紅線

2026-10-01 11:45
蔣友柏日前歡度50歲生日，暢談人生感想。圖／摘自蔣友柏小紅書

蔣友柏50歲求婚後首發聲：有名有錢不代表成功

2026-09-28 11:05
東森集團總裁王令麟被控行賄台北監獄前副典獄長蘇清俊等獄官，扯出獄政史上最大貪瀆弊案。(本報系資料照)

王令麟長期供養獄官現金、大閘蟹、牛排 為何仍判無罪？

2026-10-01 12:04
台駐美代表俞大㵢。(美聯社)

俞大㵢CBS專訪：美國二戰攜手中華民國 不是習近平

2026-09-27 16:40
近期有僑胞收到駐洛杉磯台北經濟文化辦事處寄送的國慶酒會邀請函，卻寫著「台灣雙十國慶」，而非「中華民國雙十國慶」。圖為洛杉磯僑界13日舉行「輝煌雙十國慶、璀璨綜藝饗宴」。（本報資料照片）

連中華民國都不要了...收「台灣國慶」邀請函 加州僑胞：感到淒涼

2026-09-28 21:07
名古屋亞運：桌球男團四強戰，中華隊林昀儒。(特派記者陳正興／名古屋攝影)

名古屋亞運/台桌球男單四強賽 林昀儒遇天敵林詩棟

2026-09-27 02:12

超人氣

更多 >
專櫃169元、好市多27.99元 華人直呼：比Outlet還便宜

專櫃169元、好市多27.99元 華人直呼：比Outlet還便宜
她實測11款台灣鳳梨酥 2品牌獲全場一致推薦

她實測11款台灣鳳梨酥 2品牌獲全場一致推薦
再婚小7歲日籍妻 81歲秦沛移居加拿大現況曝光

再婚小7歲日籍妻 81歲秦沛移居加拿大現況曝光
剛說「我愛你」就分手…與馬斯克聊天內容曝光 4孩媽心痛

剛說「我愛你」就分手…與馬斯克聊天內容曝光 4孩媽心痛
香港名媛碎屍案 前夫3父子肢解煮湯「加蘿蔔」掩屍味

香港名媛碎屍案 前夫3父子肢解煮湯「加蘿蔔」掩屍味