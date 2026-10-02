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影／F-16C首批新機抵台 台空軍睽違29年再迎全新戰機

記者劉學聖／即時報導
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AI摘要

文章摘要整理：

台灣採購的66架F-16C/D Block 70首批2架終於返台，落地台東志航基地，象徵空軍睽違29年再迎全新戰機，換裝計畫正式進入新階段。

台灣向美國採購的66架F-16C/D Block 70戰機，首批2架歷經一個多月延宕後，今天(2日)上午終於返抵台灣，降落台東志航基地。這是中華民國空軍繼1997年接收F-16A/B及法製幻象2000戰機後，睽違29年再度接收全新戰機，空軍新一代主力戰機換裝計畫正式邁入新階段。

中華民國空軍對美採購首批全新F-16C戰機中午抵達台東志航空軍基地，編號6727...
中華民國空軍對美採購首批全新F-16C戰機中午抵達台東志航空軍基地，編號6727戰機由美方飛官駕駛。(記者劉學聖／攝影)

首批返台的2架戰機編號「6727」、「6728」，均為單座F-16C。2架戰機8月21日從美國德州沃斯堡起飛後，經轉場飛抵夏威夷，原訂接續展開返台航程，不料8月23日起飛後不久折返，之後長時間停留在檀香山希卡姆空軍基地，直到昨天才再度起飛，飛往關島，準備完成最後一段返台航程。

中華民國空軍對美採購首批全新F-16C戰機中午抵達台東志航空軍基地，編號6727...
中華民國空軍對美採購首批全新F-16C戰機中午抵達台東志航空軍基地，編號6727戰機由美方飛官駕駛。(記者劉學聖／攝影)

空軍司令部昨天傍晚通知媒體，今天上午前往志航基地採訪拍攝，讓外界期待已久的F-16C/D Block 70首批新機返台畫面，終於能在台東上空捕捉到。首先降落的編號6728單座機由台灣飛官駕駛，特別的是儀表板上還擺放中華民國國旗，隨後編號6727的單座機由美方飛官駕駛降落，吸引許多軍事迷搶拍。這批新機在夏威夷停留超過一個月，延誤原因受到外界關注。據了解，戰機停留期間涉及機上設備及相關系統檢查、維修與測試，不過相關因素目前並未獲官方證實。

中華民國空軍對美採購首批全新F-16C戰機中午抵達台東志航空軍基地，編號6728...
中華民國空軍對美採購首批全新F-16C戰機中午抵達台東志航空軍基地，編號6728戰機由台灣飛官駕駛，駕駛台放置中華民國國旗。(記者劉學聖／攝影)

回顧台灣F-16戰機採購歷程，1992年美國政府核准出售台灣150架F-16A/B，首批戰機自1997年起陸續返台，成為空軍重要空防戰力。多年來，台方持續爭取採購新一批F-16，2011年美國政府批准台灣F-16A/B性能提升案，後續進行全面升級。直到2019年，時任美國總統川普政府正式批准出售台灣66架全新F-16C/D Block 70，這項軍購案也被視為台灣睽違多年再度取得全新美製戰機。

中華民國空軍對美採購首批全新F-16C戰機中午抵達台東志航空軍基地，基地外吸引許...
中華民國空軍對美採購首批全新F-16C戰機中午抵達台東志航空軍基地，基地外吸引許多航迷拍攝。(記者劉學聖／攝影)

新一代F-16C/D Block 70採用升級航電系統及主動電子掃描陣列雷達等設備，具備更強的偵蒐、目標辨識及精準打擊能力。未來66架新機將部署於台東志航基地，由空軍第七戰術戰鬥機聯隊接裝，逐步形成東部空防新戰力。隨著「6727」、「6728」號機首批返台，後續新機交付進度也成為外界關注焦點。對空軍而言，這不只是新戰機抵台，更象徵台灣F-16機隊在歷經多年升級後，再次迎來全新世代戰機。

精華 FAQ

  • 首批共有2架，編號為6727與6728，今天上午返抵台灣，並降落在台東志航基地，成為F-16C/D Block 70首批新機回台的重要畫面。

  • 因為這是台灣睽違29年再度接收全新戰機，且首批原本延宕超過1個月才完成返台；期間曾在夏威夷停留，外界也關注延誤原因。

  • 這批新機未來將部署於台東志航基地，由空軍第7戰術戰鬥機聯隊接裝，並結合升級航電與AESA雷達，提升東部防空、偵蒐與精準打擊能力。

中華民國 夏威夷 德州

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