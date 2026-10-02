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陸半導體公司在台偷營運7年…年賺2億 在台負責人遭求刑

記者蕭雅娟／台北2日電
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文章摘要整理：

龍迅半導體合肥公司被指違法在台營運7年、挖角工程師並向多家台灣客戶銷售晶片，檢方認定損及產業與國安，遂起訴林浩原並求刑1年6月。

中國大陸IC設計公司「龍迅半導體（合肥）」涉嫌非法在台營運7年，挖角台灣高科技工程師，銷售自主研發設計的橋接晶片給台灣客戶，使龍迅合肥每年營收達新台幣逾1億9000萬元（約600萬美元），在台負責人林浩原涉違反兩岸人民關係條例未經許可而為業務活動，台北地檢署昨起訴，求刑1年6月。

龍迅半導體（合肥）主要研發橋接晶片、高速信號傳輸晶片等，在上海證券交易所掛牌上市，2012年間曾到台北市內湖區設立辦事處，但3年後董事會決議撤銷，向經濟部申請廢止並通過。

檢方追查，通緝中的美籍華人、龍迅董事長陳峰2018年間涉嫌指示海外業務部門負責人林浩原負責在台營運業務，2024年間因業務擴增，租下台北市的商務中心辦公室作為營運處所，陳不定期匯款2000至2萬元美金給林，支付在台營運費用。

起訴指出，龍迅公司招募陳、劉二人擔任高科技工程師，負責在台研發、測試晶片及晶片產品技術服務，2018年起銷售自主研發設計橋接晶片給宏正自動科技、群豐駿科技、群光電子、研華、廣達電腦等台灣客戶，並提供技術支援等售後服務。

林浩原稱，合肥龍迅每月給他人民幣6000元底薪，再加銷售獎金，年收入約新台幣180萬元至250萬元（約5萬6000至7萬8000美元）。檢方計算他7年的報酬共新台幣1260萬元及人民幣7萬2000元，建請宣告沒收。

檢方痛批，林浩原的行為使對岸規避審查而誘拉台灣產業人才，並以在台晶片生產技術為大陸生產高科技晶片，長此以往將造成台灣喪失先進製程晶片技術及市場優勢，若予輕判，將無法有效保護台灣產業發展，更將嚴重影響國家安全，求刑1年6月。

精華 FAQ

  • 檢方指控該公司未經許可在台營運7年，租辦公室、招募工程師，並在台進行晶片研發測試與技術服務，還對台灣客戶銷售產品，屬違反兩岸人民關係條例。

  • 起訴內容指出，龍迅合肥自2018年起向宏正自動科技、群豐駿科技、群光電子、研華、廣達電腦等台灣客戶銷售橋接晶片，並提供後續技術支援與售後服務。

  • 檢方認為林浩原明知未經許可仍協助在台營運，且有招募人才、銷售晶片與技術支援等行為，讓對岸規避審查並侵蝕台灣技術優勢，因此建請法院重判。

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