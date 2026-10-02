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19台灣藝人祝賀陸十一 陸委會重申兩紅線：觸及就查

台灣新聞組／台北2日電
張晨光（左圖）、陳妍希(右圖)登上中國十一表演節目。（擷自微博）
張晨光（左圖）、陳妍希(右圖)登上中國十一表演節目。（擷自微博）

AI摘要

文章摘要整理：

央視十一節目與多名台灣藝人祝賀中國國慶引發關注，陸委會表示約有19人轉發相關內容，若涉及宣揚武力或否定中華民國主權，將依法查處。

「十一」中共建政77年慶典，根據央視特別節目名單，參加的台灣藝人除了陳妍希及張晨光，還包括「中國台灣新北板橋籃球隊員」。台陸委會副主委梁文傑表示，目前約有19名台灣藝人發文祝賀，若觸及「兩條紅線」便會查處。

中國官媒央視今天稍早預發的「中國夢．家鄉情」十一特別節目名單中，陳妍希會與其他中國大陸藝人合唱「我的祖國」，張晨光會演出「微故事『同名同心』」，該節目的來賓還包括「中國台灣新北板橋籃球隊員」及「福建廈門集美板橋籃球隊員」。「新北板橋籃球隊員」的身分不明。

除擔任表演嘉賓，陳妍希還錄製中國「國慶」宣傳片，在長城上身穿紅衣，稱中國為「祖國」。此外，多名台灣藝人如朱孝天、汪東城等人也在微博發文祝賀。

梁文傑在例行記者會被問及台灣藝人祝賀中國國慶一事時表示，目前看到大約有19名台灣藝人發文祝賀，「一樣都是轉發央視的模板」，內容包括「祝祖國生日快樂，國泰民安，繁榮昌盛」等。

梁文傑表示，相關藝人「來來去去大概就是這些藝人，大概就是這些人」，甚至有些人「如果你不特別提醒，你也不知道他是台灣人」。

至於相關表態是否涉及違規，梁文傑重申，陸委會先前提出的「兩條紅線」，第一是「不能夠宣揚對台動武」，第二是「不能夠宣揚消滅中華民國主權」。

梁文傑表示，如果台灣藝人的相關表態涉及上述情況，「那我們當然就會查處」。

精華 FAQ

  • 陸委會指出，目前約有19名台灣藝人發文祝賀，多數是轉發央視模板，內容多為「祝祖國生日快樂」等相似表述，顯示相關貼文具有高度一致性。

  • 根據央視預發名單，陳妍希將與陸方藝人合唱，張晨光也有演出；名單中還出現「中國台灣新北板橋籃球隊員」等說法，但身分並不明確。

  • 梁文傑重申，兩條紅線分別是不能宣揚對台動武，以及不能宣揚消滅中華民國主權；若台灣藝人表態涉及這些內容，陸委會就會進行查處。

陳妍希

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