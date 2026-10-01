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F-16C缺項交機、電戰系統是否通過測試仍是謎 顧立雄：年底前不會只交付2架

記者洪哲政屈彥辰／台北即時報導
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台灣向美國採購的66架F-16C/D Block70戰鬥機，首批兩架交機行程，歷...
台灣向美國採購的66架F-16C/D Block70戰鬥機，首批兩架交機行程，歷經一個多月延宕，終於要返抵國門。(IDF經國號粉專提供)

AI摘要

文章摘要整理：

兩架F-16C即將返台，但電戰系統尚未完成裝配與測試，美方也未公布結果；顧立雄則強調交機不只2架，並否認以配重塊暫代。

兩架F-16C戰機飛離美國夏威夷，終於要返抵台灣。據了解，這兩架F-16C戰機搭配AN/ALQ-254電戰系統，但目前戰機仍未裝配這套電戰系統，其他已交機國家也都是缺項交機，對這套新式的內置電戰系統，是否已通過美方測試，美方一直未有宣布，一直是個謎。媒體曾經詢問空軍相關進度，空軍司令部僅說明有關電戰能力與發展進度涉及機敏，不對外說明。國防部長顧立雄今日赴立院備詢，受訪時表示年底前不會只有兩架F-16C戰機交付，且為維持戰略縱深，東部地區為保存戰力重要據點，更否認機上因電戰系統尚未完成，以配重塊暫代，他強調電戰系統正與新購型飛機進行軟硬體測試整合。

空軍曾經說明F-16C/D戰機將搭載內建蝮蛇之盾（Viper Shield，AN/ALQ-254）電戰系統，台灣是第一批使用這型電戰系統的國家。但是即將返台的F-16C戰機，仍未配備空軍誇稱的電戰系統。

電戰系統的功能，有如戰機空戰防護盾，接敵作戰時，用來控制、利用或干擾敵方雷達與無線電波。空戰時，戰機被對方飛彈鎖定的預警性能，攔截敵方通訊與訊號，反制敵方電子干擾等，都要仰賴戰機的電戰系統。

目前採購F-16C/D Block70戰機的國家，並非都採購這套電戰系統，巴林沒有裝備電戰系統，因為巴林沒有這項威脅需求，秘魯也沒有，但是台灣對應共軍先進戰機威脅，需配備電戰系統自衛。

台灣採購F-16C/D Block70戰機時，有三種內建電戰系統競爭，美商L3哈里斯技術公司的蝮蛇之盾（Viper Shield），型號AN/ALQ-254。英商貝宜公司的暴風電子頻譜作戰套件，型號Storm EW。美商諾斯洛普格魯曼的整合蝮蛇電戰套件（IVEWS），型號AN/ALQ-257。

當時空軍慎重，委託美國技術顧問公司，以獨立第三方角色評估三種電戰系統，希望找到足以應對台海威脅的電戰系統，這項報告早在2022年已交美國空軍與台灣參考。據指出，報告認為空軍採用蝮蛇之盾，為應對基本威脅提供最快捷，最經濟的選擇，但美方卻認為，不具備應對高階威脅的作戰效能。

外界關注今年交貨2架F-16C，2028年前是否可能全數交貨，顧立雄說，不會在年底之前只有這兩架交付，後續的交付會跟美方進行規畫，陸續都在生產線當中，那也有通過測試的背景，時間會再跟美方協調。

關於新戰機未來是否部署在台東，顧立雄說，現在要維持戰略縱深，相關F-16保存戰力上，東部地區是重要據點，其他細節不便過多透露。

據傳台灣增購計畫名為「鳳翔專案」，原規畫2023年起交機，但美方拖了3年開始交機，且機上電戰系統尚未測試完成，目前艙內先以配重塊暫代。顧立雄說，沒有配重塊這件事情，這是外面的揣測，至於電戰系統的部分，製造商已經在做相關軟硬體的測試，這是完全新購型的飛機，那都要跟新購型的飛機來整合，很快就會有些結果。

顧立雄表示，現在都依照管制的節點在進行這些電戰系統相關軟硬體（測試），那還要跟新購型的飛機來進行整合，都依照相關節點如期來進行當中。

精華 FAQ

  • 爭議在於戰機雖已飛離美國準備返台，但配套的AN/ALQ-254電戰系統仍未裝機，且美方未公開測試是否通過，因此外界質疑屬於缺項交機。

  • 顧立雄明確否認機上以配重塊暫代電戰系統的說法，表示那是外界揣測；他並說明電戰系統正與新購型飛機進行軟硬體測試整合。

  • 因台灣面對共軍先進戰機與電子作戰威脅，電戰系統可用於預警、干擾雷達與通訊、反制敵方電子攻擊，是戰機自衛與空戰生存能力的重要關鍵。

夏威夷

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