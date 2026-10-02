觀察站／北京靠棒球拉攏台？大陸的城市聯賽更國際化

台灣知名投手林克謙執掌廈門海豚。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 中國棒球城市聯賽在上海舉辦，雖因多名台灣教練而被聯想具統戰意味，但現場更呈現國際化、商業化的職業棒球發展態勢。

棒球運動在台灣被公認為「國球」，現在大陸的棒球運動和發展也愈來愈興盛，中國棒球城市聯賽（CPB）近期在上海西岸棒球公園進行，CPB多支球隊教練團成員不少來自台灣，相關賽事因此被認為有拉攏台灣、甚至被隱含「統戰」意味，但實際進入現場，會看到更開放的商業化競技世界。

踏入球場觀賽，中華職棒球迷一方面感到熟悉，但另一方面會覺得跟台灣棒球賽的熱鬧程度、活動配套、娛樂應援還有很大落差。

目前CPB球隊有六支，包含：北京正大龍，上海虎鯨，深圳藍襪；以及由前興農牛選秀狀元、知名投手林克謙執掌的廈門海豚；前兄弟象教練許駿昇（許閔嵐）帶領的福州海俠，以及由前統一獅教練吳俊良掌軍的長沙旺旺。

雖然多支球隊教練來自台灣，整體上仍十分國際化，球員組成也很多元，有來自古巴、日本、南韓、委內瑞拉及菲律賓球員加入，儼然小型的國際賽。

在運動行銷領域任職多年的聯盟營銷主管瑞（化名）對本報聯合報記者表示，對大陸消費者而言，體育消費是缺失的，過去消費更多的是運動裝備跟產品，但賽事內容才是最好的載體，與球迷的互動更是關鍵；棒球是團隊運動裡比足球、籃球更好的項目，因為賽事停頓時間更多，能夠與球迷產生更多互動和連結，商業機會非常大。

大陸政府也給予CPB極大的支持，大陸國家體育總局已將棒球納入重點項目。這次在上海的賽事，也獲得上海體育局、徐匯區政府等各單位支持，包括各種規定鬆綁，比如能在比賽場地販售飲食，未來也有可能開放販售啤酒。

台灣部分球迷可能會認為，CPB賽事是面向台灣或兩岸，實際上，球場上也可見到日本、美國媒體採訪報導。儘管聯盟還在初始發芽成長階段，但已受到國際體育媒體的一定關注。

儘管棒球運動在大陸尚未如足球、籃球普及，但已有基本職棒體系，及愈來愈多願意進場看球的球迷，隨時間發展，相信賽事可看性也會增加。在台灣，走過近40年頭的中華職棒已成熟，而大陸正以後起優勢，綜合國際經驗加速前進。