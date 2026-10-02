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黑白集／波音趕造戰機明顯為超陸 台採購F-16遇硬傷

黑白集
台灣採購的F-16V交機延宕多年，2日才可能飛來台交付，防長顧立雄（中）表示已要...
台灣採購的F-16V交機延宕多年，2日才可能飛來台交付，防長顧立雄（中）表示已要求洛馬以非現金補償。（中央社）

AI摘要

文章摘要整理：

文章指出波音雖獲美軍6代機與艦載機合約，但因中國已搶先試飛，讓美方急追；同時台灣F-16V交機延宕，恐在未來面對更大戰力落差。

去年3月，川普宣布將美軍第6代戰鬥機命名為F-47，由波音拿下合約。一年半後，美國五角大樓公告，第6代艦載機F/A-XX合約給了波音。

波音海空一手包，看似風光，卻沒本錢高興。中國大陸兩款6代機殲-36與殲-50已試飛快兩年，美國將首度在落後下極力追趕，波音壓力山大。美「戰區」網站稱，波音定下激進時間表，2028年F-47首飛，2030年代初期量產。這顯是為追趕中國，F/A-XX進度只會更晚。

台灣採購的F-16V交機延宕多年，首批兩架8月飛抵夏威夷後即裹足不前，顯然北京干預奏效，直到2日才可能飛來台交付。對此，防長顧立雄已要求洛馬以非現金補償。

問題是，就算洛馬依最新承諾，於2028年將剩下的64架飛機全數交付，它們的壽命周期面對的將是恐怖的陸方6代機。這種代差，比80年代國軍還在飛F104時，不幸碰上蘇-27那樣氣動優異的全新4代機，還要絕望。6代機的全向隱身，加上AI戰場演算法與無人蜂群體系，將是F-16V難以跨越的硬傷。

賴清德恐沒有想過，老美在軍事上有落後中國的一天。F-47至今神龍見首不見尾，其性能未必能敵殲-36。賴政府若繼續務虛，不論F-16V能不能打，只怕連飛官都找不到了！（轉載自聯合報）

精華 FAQ

  • 波音先獲F-47合約，後又拿下F/A-XX艦載機案，看似風光，但中國殲-36、殲-50已試飛近2年，美軍反而處於追趕位置，因此波音時間表被迫加速。

  • 內文指出首批2架F-16V抵達夏威夷後停滯不前，疑似受北京干預影響，直到2日才可能飛來台交付。國防部長顧立雄也已要求洛馬提出非現金補償。

  • 作者認為即使F-16V在2028年全數交付，服役期仍將面對中國6代機，存在明顯代差；若政府持續務虛，不只戰機戰力受限，甚至連合格飛官都可能不足。

夏威夷 波音

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