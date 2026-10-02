路透：陸侵台可能性減 賴清德若連任局勢險

總統府發言人郭雅慧表示，台灣會持續強化自我防衛，並與美國在內的所有國際友盟緊密合作，致力維持現狀。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 路透引述美方官員稱，中國侵台風險短期因內部因素下降，但若賴清德2028年連任，未來局勢將更趨緊張，解放軍備戰仍持續進行。

路透10月1日引述知情人士報導，美國官員認為，中國大陸國家主席習近平 雖已下令解放軍 在明年前，做好必要時以武力奪台的準備，但受到大陸內部因素影響，後年之前侵台的可能性正逐漸降低；不過，2028年若是賴清德 總統成功連任，局勢會變凶險。

總統府發言人郭雅慧昨天表示，中國不曾停止武力威脅、施壓台灣人民放棄自由民主的意圖，近期中國在區域升溫威脅，破壞穩定，已經是最大的不確定風險；台灣會持續強化自我防衛，並與美國在內的所有國際友盟緊密合作，致力維持現狀。

根據路透報導，知情人士指出，若民進黨連四次取得中央執政權，尤其賴總統連任成功，大陸可能在2028年及之後愈來愈傾向動武。

一位美國官員指出，「果真如此，後年的局勢將會變得相當棘手」；大陸可能也希望評估美國大選的結果，尤其考量到美國選民對美軍海外行動的反感日益升高。

一位美國官員表示，大陸方面認為，美國兩黨在台灣問題上的立場大致相同；儘管大陸可能對下任美國總統的人選有所偏好，但已經不像15年前那樣具有決定性。

中國從未排除使用武力統一台灣，但從未公開證實存在2027年的戰備命令。這項評估此前未曾被報導，也是對美國官員多年既有認知重大更新。美方長期認為，習近平希望解放軍在2027年、也就是建軍100周年時，做好可能以武力奪取台灣的準備。

美方官員也表示，習近平並未撤回讓解放軍在2027年前具備以武力奪取台灣所需能力的目標，但受到反腐行動影響，解放軍2025年在軍事方面取得的進展可能不如原先預期。

中國仍有許多準備尚未完成。該官員指出：「還有太多環節尚未完全到位，而這可能會是自盟軍諾曼第登陸以來，任何一支軍隊所嘗試過最困難的軍事行動。」