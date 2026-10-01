路透：美研判中國2027年侵台可能性降低 賴清德若2028連任局勢恐凶險

中國國家主席習近平9月30日在北京人民大會堂出席中共建政77周年招待會時舉杯致意。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 路透報導指出，美國官員認為中國在2028年前入侵台灣的機率降低，但若賴清德連任，2028年後局勢可能轉趨凶險。

路透1日獨家報導，知情人士透露，美國官員認為，儘管中國國家主席習近平 已指示軍方在2027年前做好必要時武力奪取台灣的準備，但中國在2028年前入侵台灣的可能性正逐漸降低。

兩名現任美國官員、一名前美國官員及一名知情人士表示，主要原因包括中共 反腐行動拖慢軍事戰備進度，以及北京希望觀察台灣2028年選舉結果。一些中國官員希望，這場選舉能讓一個更願意接受北京控制台灣的政府上台。

知情人士指出，如果民進黨在2028年選舉中連續第四次執政，尤其是現任總統賴清德 成功連任，北京可能在2028年及之後愈來愈傾向使用武力。一名美國官員表示：「如果真的出現這種情況，我認為2028年局勢會變得相當凶險。」

中國從未排除使用武力統一台灣，但從未公開證實存在2027年的戰備命令。這項評估此前未曾被報導，也是對美國官員多年既有認知的一項重大更新。美方長期認為，習近平希望解放軍在2027年、也就是建軍100周年時，做好可能以武力奪取台灣的準備。

對於中國會在多大程度上把2028年美國總統大選視為採取軍事行動的重要指標，美國官員看法不一。3名知情人士表示，北京可能也希望評估美國大選結果，尤其考量到美國選民對美軍海外行動的反感日益升高。

不過，一名美國官員表示，北京認為民主黨與共和黨在台灣問題上的立場大致一致。中國可能會對2028年美國大選中的人選有所偏好，但「在我看來，這已不像15年前那樣具有決定性」。

美方官員也表示，習近平並未撤回讓解放軍在2027年前具備以武力奪取台灣所需能力的目標，但受到反腐行動影響，解放軍2025年在軍事方面取得的進展可能不如原先預期。

該名美國官員表示，解放軍2025年的軍事演習規模小於過去數年，威脅性也較低。雖然今年稍有回升，但中國軍方官員似乎仍對自身戰備狀況不滿。據信中國從美伊及俄烏戰爭中汲取一項教訓，也就是一旦發動入侵，就必須迅速行動，避免陷入持久衝突。

中國仍有許多準備尚未完成。該官員指出：「還有太多環節尚未完全到位，而這可能會是自盟軍諾曼第登陸以來，任何一支軍隊所嘗試過最困難的軍事行動。」