我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

64歲金凱瑞第3度結婚 迎娶小32歲女友 今年才公開示愛喊：我愛妳

麻州至少275名天主教職員性侵兒童逾半世紀 近千人受害

川習會二戰歷史「去中華民國化」 台媒激辯國台辦13分鐘

特派記者陳宥菘陳湘瑾／北京報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川習會談到二戰時兩國合作，引發兩岸史觀爭議，台灣記者9月30日與中國大陸國台辦發...
川習會談到二戰時兩國合作，引發兩岸史觀爭議，台灣記者9月30日與中國大陸國台辦發言人張晗辯論。（記者陳湘瑾／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

川習會後，中美二戰論述引發台媒質疑北京淡化中華民國歷史；國台辦張晗則以一中立場回應，強調抗戰勝利是共同記憶並批民進黨台獨。

上周川習二會，中美領導人達成「中美是二戰盟友，並肩作戰贏得勝利」的共識，引起中共中華民國歷史全部端走的質疑。中國大陸國台辦發言人張晗在記者會上與台灣媒體交鋒，對於中華民國、蔣委員長領導抗戰的貢獻，她表示「提問有關內容與事實不符」，並強調抗戰勝利是兩岸同胞共同的歷史記憶。

張晗在記者會上與多家台灣媒體，就二戰史觀攻防長逾13分鐘。針對川習二會的二戰論述，媒體問及台灣的陸委會和外交部批評是扭曲事實、「去中華民國化」，因為1945年抗戰勝利時中華人民共和國尚未成立，此外還有大陸對民進黨政府拋棄抗戰歷史感到不滿，卻又在國際場合讓中華民國徹底消失；大陸想拉近兩岸距離，又在歷史層面抹除中華民國存在的痕跡，這會不會自相矛盾？

張晗回應，「你提問的有關內容與事實不符」，接著指抗戰勝利是兩岸同胞共同的歷史記憶。話鋒一轉，她批評民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，混淆國家主權，歪曲二戰歷史，蓄意製造兩岸對立。

她接著闡述中共史觀，指「1949年10月1日，中華人民共和國中央人民政府宣告成立，取代中華民國政府，成為代表全中國的唯一合法政府」，理所當然的完全享有和行使中國的主權，「其中包括對台灣的主權」。

至於數名台媒問及大陸是否願意對中華民國、蔣委員長在抗日戰爭中的核心貢獻給予更大表達空間？張晗僅指中共是抗戰「中流砥柱」，中國共產黨領導的敵後戰場和中國國民黨領導的正面戰場「相互配合」，構成共同抗擊日本侵略的戰略態勢，並重申抗戰勝利是全民族的勝利。

台媒後續追問，所謂「與事實不符」指的是提問中的抗戰歷史，還是民進黨政府的史觀？張晗回應，「世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，是中國領土不可分割的一部分，這就是事實。」

此外，張晗也表示，台灣問題是中美關係中最重要問題，台獨與台海和平穩定水火不容。就美台軍售及美國國務卿魯比歐提及美國自身需求等說法，張晗則表示「堅決反對建交國同中國台灣地區開展任何形式的軍事聯繫」。民進黨當局妄圖倚外謀獨、以武謀獨，只會害台毀台、自取滅亡。

精華 FAQ

  • 因為中美在二戰論述中強調「盟友」與「共同勝利」，但台媒認為這可能把1945年抗戰勝利時中華民國的角色抹去，與歷史事實及台灣官方說法不符。

  • 張晗表示提問內容與事實不符，強調抗戰勝利是兩岸同胞共同的歷史記憶，並批評民進黨歪曲二戰歷史、製造兩岸對立，重申中共在抗戰中是「中流砥柱」。

  • 她重申世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分，並表示堅決反對建交國與台灣地區進行任何軍事聯繫，批評民進黨倚外謀獨、以武謀獨。

中華民國 中共 川習會

上一則

沈伯洋成立競總被爆動員5000人 賴上班日輔選挨批雙標

下一則

雙十邀請函只見台灣 台外交部：洛駐處已修正第三方系統

延伸閱讀

陸委會駁習中美抗日說 藍：民進黨史觀錯亂 打臉賴清德

陸委會駁習中美抗日說 藍：民進黨史觀錯亂 打臉賴清德
新聞評論／民進黨掏空的中華民國歷史 被中共「整碗捧去」

新聞評論／民進黨掏空的中華民國歷史 被中共「整碗捧去」
川習會二戰回顧「去中華民國化」 台陸委會：中華民國才是盟友

川習會二戰回顧「去中華民國化」 台陸委會：中華民國才是盟友
即時短評／川習互認中國抗戰史 是賴清德奉上的禮物

即時短評／川習互認中國抗戰史 是賴清德奉上的禮物

熱門新聞

蔣友柏日前歡度50歲生日，暢談人生感想。圖／摘自蔣友柏小紅書

蔣友柏50歲求婚後首發聲：有名有錢不代表成功

2026-09-28 11:05
台駐美代表俞大㵢。(美聯社)

俞大㵢CBS專訪：美國二戰攜手中華民國 不是習近平

2026-09-27 16:40
清華大學校長高為元遭爆續任三天就去美覓職，引發誠信危機。（本報資料照片）

道歉、捐薪難止血 清大校長來美求職違誠信 院士連署籲辭職

2026-09-24 21:42
近期有僑胞收到駐洛杉磯台北經濟文化辦事處寄送的國慶酒會邀請函，卻寫著「台灣雙十國慶」，而非「中華民國雙十國慶」。圖為洛杉磯僑界13日舉行「輝煌雙十國慶、璀璨綜藝饗宴」。（本報資料照片）

連中華民國都不要了...收「台灣國慶」邀請函 加州僑胞：感到淒涼

2026-09-28 21:07
名古屋亞運：桌球男團四強戰，中華隊林昀儒。(特派記者陳正興／名古屋攝影)

名古屋亞運/台桌球男單四強賽 林昀儒遇天敵林詩棟

2026-09-27 02:12
此次川習會，川普與習近平一唱一和，接續談起80多年前中美並肩抗日戰史。（路透）

即時短評／川習互認中國抗戰史 是賴清德奉上的禮物

2026-09-26 18:45

超人氣

更多 >
捐日軍侵華相冊爆紅 埃文凱爾：中國跟想像截然不同

捐日軍侵華相冊爆紅 埃文凱爾：中國跟想像截然不同
川普政府明起寄發500元健保退款 30州近百萬人受惠

川普政府明起寄發500元健保退款 30州近百萬人受惠
杜拜航空機師滿身血 乘客闖駕駛艙救回飛機：我有看「空中浩劫」

杜拜航空機師滿身血 乘客闖駕駛艙救回飛機：我有看「空中浩劫」
魯比歐宣布美國護照新制 首次申辦可線上完成

魯比歐宣布美國護照新制 首次申辦可線上完成
超級智慧也救不了…川普與AI巨頭簽協議「美國」竟拼錯

超級智慧也救不了…川普與AI巨頭簽協議「美國」竟拼錯