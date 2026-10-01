談二戰史觀 朱立倫：中華民國是美密切盟友 從沒改變

川習二會談及二戰歷史，外界擔心中華民國被消失。圖為雙十國慶接近，國軍CH-47SD契努克運輸直升機吊掛巨幅國旗，飛越台北市區上空（記者蘇健忠／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 川普與習近平談及二戰合作後，藍綠與學界再掀史觀論戰，朱立倫強調中華民國才是二戰主體與美國盟友，民進黨則警惕中共論述戰。

川普總統日前與中國國家主席習近平 會面，提及美中在二戰期間並肩作戰。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，與美國一起作戰的不是中華人民共和國，而是中華民國 ，兩國領袖談判時用的外交辭令比較模糊，不用過度解讀。

國民黨前主席朱立倫 表示，二戰主事者就是中華民國，不管哪一黨執政，永遠不要忘記我們的國家叫中華民國，中華民國與美國密切的盟友，從沒改變。

台灣政治大學外交系教授黃奎博貼文質疑，自己能用中華民國的中外文時卻不用，這是在向誰表忠？黃奎博說，「自己能用中華民國的中外文時卻不用，還牽拖是別人也不用，這是把大家當傻瓜？」

黃奎博指出，有些時候正式國名不能跟台灣混用，譬如說美國和台灣在第二次世界大戰攜手合作、飛虎隊揚名青史，就完全不對。

黃奎博也質疑用「Taiwan National Day」是從量變到質變。

民進黨發言人吳崢則說，中共在二次大戰及抗日期間的角色，大家都聽過「721方針」，這是台灣大家非常熟悉的歷史，對中共是不是在國際上持續以輿論戰、論述戰削弱台灣、中華民國的主體性，會繼續密切關注。

民進黨立委鍾佳濱說，前總統馬英九2015年在任總統時，主張在國民黨歷史觀中，中共奉行「721方針」，即一分抗日、二分應付、七分發展。鍾佳濱強調國軍主導抗戰是歷史事實，與美國並肩作戰對抗法西斯主義是中華民國，而非中國共產黨。