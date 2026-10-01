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新聞眼／北京重談舊調 賴政府進退維谷

記者廖士鋒
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川普總統在川習會期間拿飛虎隊事蹟大談二戰時的「中美同盟」。圖為25日他偕習近平（...
川普總統在川習會期間拿飛虎隊事蹟大談二戰時的「中美同盟」。圖為25日他偕習近平（右二）參觀華府國家檔案館。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

川習會後，美中雙方再度強調二戰盟友與抗戰敘事，北京藉此推進台灣主權論述，台北則因歷史定位與紀念日政策反覆而顯得進退維谷。

川習會的雙方表述中，二戰論述已成為牽動美中台三邊敏感神經的重要切面，最主要衝擊的是台北的身分基礎，也讓歷史戰場不斷往前延燒。現又發生駐外館處主動放棄中華民國國號，在國際現實及歷史論述上都令人憂慮。

國台辦發言人張晗與台灣記者的交鋒，所述內容當然是老調重提。此番再提，所不同者，則是擺在川習會結束的脈絡下，格外凸顯其作用力。

川普在這次川習會歡迎儀式中提及飛虎隊、工合等，會談後白宮發布的事實清單進一步指出，「兩國領導人回顧了美國和中國在二戰期間是盟友，並肩作戰贏得戰爭的情景」，大陸方面也將「二戰盟友關係」寫入八點成果。

這不僅意味著美方對去年中共93閱兵的正當性予以追認，同時也把二戰時期並肩作戰的中華民國，贈送給了當前的北京，背後亦隱含台灣主權歸屬之意味。

大陸全國人大去年通過設立台灣光復紀念日時，就已強調「台灣光復是中國人民抗日戰爭勝利的重要成果、是中國政府恢復對台灣行使主權的重要鐵證，是台灣作為中國一部分的歷史事實和法理鏈條的重要一環」。

八年抗戰固然是中華民國政府及軍事委員會蔣委員長所領導。但國史館去年僅在台北舉辦「終戰接收」研討會；國防部史政編譯處原定出版專書，也在送印前夕遭國防部政務辦公室喊卡。僅有退輔會出版「聖戰千秋」一書，但在賴政府不願重視抗戰敘事的大潮流中，並未引起廣大回響。

更重要的是，飛虎隊成員美國華僑朱安琪去年初逝世，並於7月歸葬碧潭空軍公墓，當時竟無任何政務官露面，反觀AIT處長谷立言則親自出席致意。

去年賴政府選擇的方向是強調「台灣地位未定論」，來應對北京「3個80年」（抗戰勝利、聯合國成立與台灣光復80周年），更有黨政高層聲稱「台灣沒有光復節」，不過今年仍要恢復「臺灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日」的假期，民進黨政府進退維谷，讓這波歷史論述戰被動埋下伏筆，現在才會擁抱中華民國，也真的怪不得他人。

精華 FAQ

  • 因為川習會的表述把美中在二戰時期的盟友關係重新抬上檯面，白宮與北京都以此強調共同作戰歷史，連帶牽動台灣的身分基礎與主權論述。

  • 文章認為，北京是借抗戰勝利、台灣光復與二戰盟友敘事，強化台灣屬於中國的歷史與法理連結，並把這套論述延伸到當前對台主權主張。

  • 一方面賴政府曾強調台灣地位未定論，淡化抗戰與光復敘事；另一方面又要恢復相關紀念日假期，政策前後拉扯，讓其在歷史與政治立場上顯得矛盾。

川習會 中華民國 白宮

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