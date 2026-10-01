「更維持台美夥伴關係」 谷立言：美盼在台研發無人機

美國在台協會（AIT）台北辦事處處長谷立言表示，美國希望在台灣直接設立無人機研發部門或建立據點。（中央社）

AI摘要 文章摘要整理： 谷立言在新北無人機論壇指出，台灣可借鏡俄烏戰爭經驗發展無人機，並希望美企在台設研發據點，藉此強化台美合作、區域安全與產業發展。

新北市政府昨辦2026新北無人機 展覽暨論壇，AIT處長谷立言 指出，烏克蘭 使用無人機維持高度安全與戰略優勢，台灣在採購與發展上也能達到軍事威懾作用，促進台海關係更高度溝通，且台灣擁有更強勁工業製造與半導體產業，美國希望在台灣設立研發部門或建立據點，可更進一步維持台美之間合作夥伴關係，進而維持區域的安全穩定。

谷立言以俄烏戰爭為例說，烏克蘭在地面與海面使用無人機，維持高度安全與戰略優勢，台灣在採購與發展能達到軍事威懾作用，促進台海關係更高度的溝通，比起烏克蘭，台灣有更強勁的工業製造與半導體產業背景，台灣也可取得美國企業Android或者AI等測試活動，美國也希望在台灣直接設立研發部門或建立據點。

谷立言提到，台灣是美國第四大貿易夥伴，台灣在AI產業進口高居第一達31.8%；半導體產業占比達74%。無人機市場提供4000個工作，產值數億，可更進一步維持台美合作夥伴關係。