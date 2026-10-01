等不到陸客 鳳梨酥業者「維格」虧損多年撤興櫃

鳳梨酥業者維格餅家因不堪虧損，宣布撤離興櫃市場。（圖／新北市經發局提供）

AI摘要 文章摘要整理： 維格餅家受兩岸觀光變化、疫情與多年虧損影響，營運自陸客熱潮高峰大幅滑落，董事會決議主動申請終止興櫃交易。

曾經搭上陸客訪台熱潮、每股1年大賺8元（台幣，下同）的鳳梨酥 業者維格餅家，宣布撤離興櫃市場。維格餅家昨晚宣布，受到台灣入境觀光 政策及市場大環境影響，原有業務模式遭遇重大挑戰，加上業績衰退及多年虧損，導致興櫃市值及股票交易量持續低迷，董事會決議主動申請終止股票興櫃櫃檯買賣。

維格曾是市場高度關注的「陸客概念股」，營運表現甚至被視為觀察兩岸觀光冷熱的指標之一。公司早期並非單純依靠傳統門市，而是透過旅行團、導遊及地接業者拓展觀光客生意，鳳梨酥也因此成為不少陸客訪台必買伴手禮。

陸客來台熱潮也造就維格的黃金年代。2014年公司營收一度達13.35億元高峰，每股純益達8元，當時已登錄興櫃兩年；中國復星集團也曾投資3.6億元入股，持股一度達20%，成為維格最大股東。

然而，隨兩岸觀光情勢轉變，維格營運也跟著急轉直下。陸客赴台人數減少後，公司開始尋求日韓、東南亞 等市場，希望降低對單一客源的依賴，之後又碰上新冠疫情、國際旅遊停擺，2021年營收一度只剩1.39億元，與全盛時期形成巨大落差。

即使疫情後國際觀光重新開放，維格營運仍未回到昔日高峰。2025年全年營收3.37億元，較前1年衰退8.93%；今年前8月營收也僅剩下2.19億元，與去年同期相當，持續低檔徘徊，顯示觀光市場復甦並未完全轉化為公司營運成長動能。

長期的營運壓力也進一步反映在資本市場布局。維格此次公告坦言，受到台灣入境觀光政策及市場大環境影響，原有業務模式面臨重大挑戰，加上業績衰退及多年虧損，使興櫃市值及股票交易量持續低迷，最終決定主動申請終止興櫃交易。

維格表示，後續將依相關規定向櫃買中心提出申請，實際終止登錄興櫃日期以櫃買中心公告為準。公司仍將維持公開發行，積極推動業務轉型、拓展銷售管道及發展新業務，待業績明顯提升後，將適時重新申請登錄興櫃。

從陸客最盛時年收逾13億元、每股賺8元，到如今營收僅約當高峰時期四分之一，並因多年虧損決定撤興櫃，陸客何時真正回流，以及維格能否找到不再高度依賴觀光團客的新營運模式，將成為能否重返資本市場的關鍵。