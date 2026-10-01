諜戰劇「交鋒」受矚目 陸重提陸生遭台女情報員策反

中國大陸國台辦發言人張晗9月30日稱，台灣間諜情報機關的「策反活動」，嚴重干擾兩岸在教育領域的交流合作。（記者陳宥菘／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 大陸因諜戰劇《交鋒》熱播，再度提及陸生在台遭策反舊案，國台辦同時強調將依法打擊滲透行為，並反批台方炒作赴陸盤查議題。

中國大陸國安部主導製作的兩岸諜報戰電視劇「交鋒」9月初在央視播出後，引發大陸輿論關注，大陸國安部近日又重提2018年就曾曝光的一宗陸生‌赴台交流，遭大他16歲的「學姐」以感情為誘餌成功策反，交出相關資料的舊案。國台辦昨回應記者提問稱，台灣間諜 情報機關的「策反活動」，嚴重干擾兩岸在教育領域的交流合作，大陸將堅持國家總體安全觀，堅決開展反分裂、反顛覆、反滲透、反竊密鬥爭。

大陸國台辦發言人張晗昨主持例行記者會，有提問指，當前兩岸青年交流不易，陸方公布陸生在台被策反背後的政治考量？相關諜戰劇的播出，是否意味著大陸將拉高對台防範基調？

張晗回應，為在台陸生提供正常的學習生活環境，是台灣方面應盡的責任，「台灣間諜情報機關的策反活動嚴重危害青年學生的安全和健康成長，嚴重干擾兩岸在教育領域的交流合作」。她稱，有關機關依法打擊危害國家安全的犯罪行為，是為了維護國家安全，維護兩岸正常交流交往秩序，維護兩岸同胞的合法權益。

此外，陸委會日前公布，近期再有4起、共5名公務人員赴陸遭盤查。張晗昨回應，只要不從事違法犯罪活動，台灣人赴陸「完全不需要有任何顧慮」；她同時批評，民進黨政府惡意炒作赴陸遭盤查相關話題，意在恐嚇台灣民眾、干擾兩岸交流。

張晗昨表示，陸方依法維護包括台灣人在內的兩岸同胞生命財產安全和合法權益，只要不從事違法犯罪活動，台灣人到大陸完全不需要有任何顧慮。今年上半年，台灣人到大陸285萬人次，涵蓋各行各業人士，其中不乏公職人員。

她表示，民進黨當局此前要求公職人員，赴陸探親奔喪前提交親友名單等隱私資訊，如今又反覆惡意炒作所謂「赴大陸遭盤查」相關話題，目的是恐嚇台灣民眾，干擾破壞兩岸交流交往，不得人心也不會得逞。