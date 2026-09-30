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大陳島撤退 蔣中正日記批艾森豪：失信違約之事太多

記者周佑政／台北即時報導
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國史館公開第11批兩蔣日記數位檔供外界使用。(國史館提供)
國史館公開第11批兩蔣日記數位檔供外界使用。(國史館提供)

AI摘要

文章摘要整理：

國史館公開兩蔣日記第11批檔案，揭露大陳島撤退及聯合國中國代表權爭議，顯示蔣中正、蔣經國對美方壓力與國際局勢的看法。

國史館公開第11批兩蔣日記數位檔供外界使用，其中蔣中正1955年日記記載，第一次台海危機期間，美國方面曾提出「以協防金門以換取大陳之撤退」。蔣中正1957年回顧此事時，批評時任美國總統艾森豪在大陳撤退後「違反協防金、馬之諾言」，認為艾森豪「失信違約之事太多」。

國史館表示，兩蔣日記自2024年3月起按季逐批公開目錄與影像圖檔，目前累計開放66個年度。今天公開第11批共6個年度，包括「蔣中正日記」1955至1957年、「蔣經國日記」1961至1963年，共3048件、5055個數位檔。

國史館指出，1955年的大陳島撤退為第一次台海危機的延續。蔣中正於1月10日記寫道：「接大陳被敵機轟炸報告」，情勢更加惡化，而與美國簽訂的「中美共同防禦條約」卻尚未正式生效，21日的日記寫道：「美願以協防金門以換取大陳之撤退之建議」、「最後決以有條件，即中美互助協定生效之後，乃允其開始撤退」，並認為此次危機是「共匪與俄帝以全力破壞中美互助協定」。

蔣中正2月6日在日記寫道：「美國已於今晨五時下令實施其掩護我軍民之撤退」、「余亦下令大陳軍民之撤退」，並由蔣經國「在大陳督導軍民安全撤退」。在美國第七艦隊協防下，「撤防大陳至11日完成」。

1957年第二次以阿戰爭（又稱蘇伊士運河危機）發生後，蔣中正則在2月22日的日記有感而發地寫下：「愛克（美國總統艾森豪）最近壓迫以色列撤退埃境加薩與阿克巴灣佔領軍，一如其前年初壓迫我撤退大陳各島之手法與態度完全相同，迨我撤出大陳而彼違反協防金、馬之諾言，繼而又逼迫我放棄金門，以為應付英國安撫俄共……」，認為艾森豪「失信違約之事太多」。

另外，國史館指出，1961年聯合國「中國代表權」與外蒙入會問題。1950年起，蘇聯、印度等國屢次於聯合國大會提出「中國代表權」問題，認為應由中華人民共和國取代中華民國在聯合國的席次。蔣經國於1961年9月5日的日記寫道：「美國為外蒙入聯合國問題，對我再加壓力，實在難以忍受。……我國在外蒙入聯合國的問題上，決不可作任何讓步，否則共匪則亦將於明年入聯合國。目前的國際局勢如不改變，而美國之外交政策仍然如舊，則我國在聯合國的地位遲早將被排除，如此，則不如做光榮的失敗之準備……」。

蔣經國也在10月7日在日記寫道：「向父親報告聯合國問題，美方對我加以壓力，而我駐美高級人員對此重大問題之意見又不一致，葉公超甚至有出賣國家利益之嫌，此一問題之發展益趨複雜，父親重道義，為了顧及甘迺迪之領導威望，如美能正式聲明為阻匪入聯合國，而會不惜用否決權，如此我則可考慮是否否決外蒙問題。」

蔣經國並在10月27日記道：「我代表團在聯合國安理會當表決外蒙入會時，退席未投票，並作嚴正的反對偽蒙之聲明，在目前的國際以及國內之情勢中，亦唯有如此方能度過難關。」是以，1961年聯合國「中國代表權」與外蒙入會案，中華民國政府從原本強硬的倡言不惜退出聯合國，歷經與美國多次協商，最終化解危機，保持在聯合國的席位，直到1971年為止。

精華 FAQ

  • 日記顯示，美方曾提出以協防金門換取大陳撤退，蔣中正則在條約未生效前暫緩執行，並將此視為第一次台海危機中的重要外交博弈。

  • 蔣中正認為，艾森豪先前以協防金、馬換取大陳撤退，之後又違反相關承諾，還進一步施壓金門問題，因此在日記中直指其失信違約太多。

  • 除了大陳撤退，內容也記錄1961年聯合國中國代表權與外蒙入會爭議，顯示蔣經國面對美方壓力、內部歧見與保住聯合國席位的艱難協商。

蔣經國 兩蔣日記

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