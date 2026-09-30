前大使遺作爆斷交內幕 主動放棄尼加拉瓜 外交部：情勢使然

前駐尼加拉瓜大使吳進木遺作透露台尼2021年斷交，是「台灣主動放棄尼加拉瓜」。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 前駐尼加拉瓜大使吳進木遺作指稱台灣主動放棄尼加拉瓜，外交部則強調面對中國秘密外交仍盡力維繫邦誼，國民黨要求政府說明斷交內幕。

前駐尼加拉瓜 大使吳進木在其遺作透露台尼2021年斷交，是「台灣主動放棄尼加拉瓜」。外交部次長陳明祺昨表示，面對中國進行祕密外交，「都是努力到最後一刻，但是有時候形勢不得不然」。

2021年12月9日，尼加拉瓜無預警與中華民國斷交，當時外交部譴責中國大陸施壓，傳出吳進木早知情，還趕在斷交前申請退休及置產，引發「叛國」的批評。吳進木在其遺作否認知情不報，同時在書中透露「台灣選擇與美國站在一起，主動放棄尼加拉瓜」。

立法院會昨天邀請行政院長卓榮泰 施政報告，陳明祺會前受訪時說，對於所有邦交國的狀況，外交部當然都有所掌握，然而中國進行秘密外交，而且雙方當然互有守密，「對於所有邦交國，我們一定都是努力到最後一刻，但是有時候這個形勢不得不然」。

針對吳進木稱「蔡政府站隊美國，並未致賀函給連任的尼國總統奧蒂嘉」，陳明祺聽聞後反問媒體「你覺得這個可能嗎」，外交部努力維持所有邦交關係，「尼加拉瓜也是維持到最後一刻，這個東西到後來不得不然，這個我們都非常惋惜」。

國民黨文傳會主委陳以信指出，從馬政府時期的密切邦誼，到蔡政府任內最終斷交，中間究竟發生什麼重大變化，政府有責任向國人交代。