我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

3生肖女天生富貴命 多金長壽有福氣、晚年生活幸福羨煞旁人

誰能對川普吹耳邊風？從午宴座次看懂黃仁勳和馬斯克的分量

前大使遺作爆斷交內幕 主動放棄尼加拉瓜 外交部：情勢使然

記者林銘翰鄭媁／台北30日電
前駐尼加拉瓜大使吳進木遺作透露台尼2021年斷交，是「台灣主動放棄尼加拉瓜」。（...
前駐尼加拉瓜大使吳進木遺作透露台尼2021年斷交，是「台灣主動放棄尼加拉瓜」。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

前駐尼加拉瓜大使吳進木遺作指稱台灣主動放棄尼加拉瓜，外交部則強調面對中國秘密外交仍盡力維繫邦誼，國民黨要求政府說明斷交內幕。

前駐尼加拉瓜大使吳進木在其遺作透露台尼2021年斷交，是「台灣主動放棄尼加拉瓜」。外交部次長陳明祺昨表示，面對中國進行祕密外交，「都是努力到最後一刻，但是有時候形勢不得不然」。

2021年12月9日，尼加拉瓜無預警與中華民國斷交，當時外交部譴責中國大陸施壓，傳出吳進木早知情，還趕在斷交前申請退休及置產，引發「叛國」的批評。吳進木在其遺作否認知情不報，同時在書中透露「台灣選擇與美國站在一起，主動放棄尼加拉瓜」。

立法院會昨天邀請行政院長卓榮泰施政報告，陳明祺會前受訪時說，對於所有邦交國的狀況，外交部當然都有所掌握，然而中國進行秘密外交，而且雙方當然互有守密，「對於所有邦交國，我們一定都是努力到最後一刻，但是有時候這個形勢不得不然」。

針對吳進木稱「蔡政府站隊美國，並未致賀函給連任的尼國總統奧蒂嘉」，陳明祺聽聞後反問媒體「你覺得這個可能嗎」，外交部努力維持所有邦交關係，「尼加拉瓜也是維持到最後一刻，這個東西到後來不得不然，這個我們都非常惋惜」。

國民黨文傳會主委陳以信指出，從馬政府時期的密切邦誼，到蔡政府任內最終斷交，中間究竟發生什麼重大變化，政府有責任向國人交代。

精華 FAQ

  • 他在書中表示，台尼斷交並非外界以為的單純被動受挫，而是「台灣選擇與美國站在一起，主動放棄尼加拉瓜」，並否認自己知情不報。

  • 外交部次長陳明祺表示，對於所有邦交國政府都掌握情勢，也知道中國有秘密外交操作，但台灣一向努力維持到最後一刻，只是有些情勢終究不得不然。

  • 國民黨文傳會主委陳以信認為，從馬政府時期的密切邦誼到蔡政府任內斷交，期間必有重大變化，政府有責任向國人清楚交代整體經過與決策原因。

尼加拉瓜 卓榮泰

上一則

吳乃仁欠債協商又破局 藍委促台糖管收

下一則

韓國瑜：國民黨容錯率低 全台灣被黑得最慘的人是我

延伸閱讀

駐尼國前大使吳進木否認叛國 遺作爆料：台為美放棄尼加拉瓜

駐尼國前大使吳進木否認叛國 遺作爆料：台為美放棄尼加拉瓜
「不眠不休」監控川習會 台外交部：美台國家利益一致

「不眠不休」監控川習會 台外交部：美台國家利益一致
陸委會沈有忠：習近平擬突破台海議題 未如願

陸委會沈有忠：習近平擬突破台海議題 未如願
會見華府保守派智庫 賴清德：台灣自由繁榮 攸關全球和平

會見華府保守派智庫 賴清德：台灣自由繁榮 攸關全球和平

熱門新聞

蔣友柏日前歡度50歲生日，暢談人生感想。圖／摘自蔣友柏小紅書

蔣友柏50歲求婚後首發聲：有名有錢不代表成功

2026-09-28 11:05
台駐美代表俞大㵢。(美聯社)

俞大㵢CBS專訪：美國二戰攜手中華民國 不是習近平

2026-09-27 16:40
清華大學校長高為元遭爆續任三天就去美覓職，引發誠信危機。（本報資料照片）

道歉、捐薪難止血 清大校長來美求職違誠信 院士連署籲辭職

2026-09-24 21:42
近期有僑胞收到駐洛杉磯台北經濟文化辦事處寄送的國慶酒會邀請函，卻寫著「台灣雙十國慶」，而非「中華民國雙十國慶」。圖為洛杉磯僑界13日舉行「輝煌雙十國慶、璀璨綜藝饗宴」。（本報資料照片）

連中華民國都不要了...收「台灣國慶」邀請函 加州僑胞：感到淒涼

2026-09-28 21:07
名古屋亞運：桌球男團四強戰，中華隊林昀儒。(特派記者陳正興／名古屋攝影)

名古屋亞運/台桌球男單四強賽 林昀儒遇天敵林詩棟

2026-09-27 02:12
此次川習會，川普與習近平一唱一和，接續談起80多年前中美並肩抗日戰史。（路透）

即時短評／川習互認中國抗戰史 是賴清德奉上的禮物

2026-09-26 18:45

超人氣

更多 >
月餅價格大跳水 美心白菜價 華人直呼好划算

月餅價格大跳水 美心白菜價 華人直呼好划算
亞運╱17歲「小孩姐」3金1銀：下班啦…我可真牛啊

亞運╱17歲「小孩姐」3金1銀：下班啦…我可真牛啊
黛妃知道查理不愛她仍結婚？親弟曝：她是真的動心了

黛妃知道查理不愛她仍結婚？親弟曝：她是真的動心了
未來什麼科系最吃香？馬斯克給年輕人指點迷津

未來什麼科系最吃香？馬斯克給年輕人指點迷津
國慶邀請函「中華民國」不要了？駐洛經文處回應了

國慶邀請函「中華民國」不要了？駐洛經文處回應了