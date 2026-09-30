我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平訪美罕見緊牽彭麗媛 前CIA官員：她真正份量不只是第一夫人

3生肖女天生富貴命 多金長壽有福氣、晚年生活幸福羨煞旁人

新聞評論／5000美元造林的中美友誼 能給賴政府啟示？

聯合報社論
聽新聞
test
0:00 /0:00
習近平以美國友人賽考斯（左）與中國治沙者殷玉珍時隔26年重逢為例，將民間友好與中...
習近平以美國友人賽考斯（左）與中國治沙者殷玉珍時隔26年重逢為例，將民間友好與中美「建設性戰略穩定關係」相連結。(新華社)

AI摘要

文章摘要整理：

本文以5000美元造林的中美友誼故事，強調民間善意與長期實踐能改變環境，也借此反思兩岸對立與交流受阻的政治氛圍。

日前的川習會，除了高來高去的政治語言，中國國家主席習近平白宮晚宴中說了個很有人情味的故事，備受討論。那是1999年，一名在中國擔任交換教師的美國中學老師賽考斯，被中國婦女殷玉珍在荒漠植樹治沙的事蹟感動，便募了5000美元支援她。20多年來，殷玉珍用這筆錢在1萬畝沙地上種了5萬多棵樹，形成林海，見證兩個平民跨國友誼的不凡奇蹟。

退休多年的賽考斯，聽到自己的名字在美中元首峰會中被唸出來，激動不已。他8月才應殷玉珍之邀重回故地，見到自己當年親手種下的小苗已長成蔚然大樹，見到當年寸草不生的沙地已變成綠林。他當初發動募捐，只是想為中國窮鄉盡點心意，卻萬萬沒想到，區區5000美元能為這片漠地帶來那麼大改變。他感慨說，「如果兩個人加5000美元，就能創造一片森林；那麼只要大家合作，就能為地球做出更好的貢獻。」這句話，是獻給所有政治人物的最佳諍言，包括川習、藍綠，乃至俄烏。

當年的毛烏素沙地正快速沙漠化，並向陝北進襲。「毛烏素」在蒙古語裡，就是「不好的水」之意。殷玉珍居住的無定河鎮薩拉烏蘇村，正是唐詩中「可憐無定河邊骨，猶是深閨夢裡人」的無定河邊上。當年的5000美元，對於年收入才200美元的殷玉珍而言，相當於20年的收入，讓她不必再典當家當去購買樹苗來抗沙。

然而，要把5000美元的善意化為綠林，還需要強大的意志、辛勤的澆灌、和長年累月的學習與付出。這點，殷玉珍絲毫沒有辜負賽考斯的心意。在1萬畝的賽考斯林長成後，她另承租了6萬畝沙地，不斷在錯誤中學習，共計種下數百萬棵喬灌木來鎖住流沙。最後，更藉著水土環境的改善，打造出自己的農場和牧場。她家的年收入，目前已達百萬人民幣；更重要的是，她用行動證明沙漠化可以被阻擋與扭轉。如此鉅大的改變，全因為一位陌生美國教師的微薄善意，而成為現實。

這個故事最動人的地方，正是「善意的力量」。一個普通美國教師的善意，激發了一名中國普通農村婦女的強烈意志，他們的友誼是超國界的，他們共同造就的沙地綠林更是超越國界的資產，讓地球更健康美好。如果美中兩個平凡的公民，以區區5000美元，即能寫出如此深厚動人的生態和友誼篇章；那麼，以兩岸人民血緣和文化的親近，我們可以共同著力的地方一定更多。

然而，近年主政者一味強調雙方的差異，不斷阻撓兩岸的交流，一再強化雙方的敵意。即連在台灣內部，也流於無謂的對抗。這種態度，除扼殺兩岸民眾對彼此的善意，更在刺激相互仇視乃至動武的衝動，目的只為滿足政治人物嗜血的本能，毫無理性可言。

在兩岸交流頻繁的時期，民眾彼此互訪或教育交流，都會看見對方的優點，帶回自己的省思。在台灣富裕遙遙領先的年代，不少返鄉者也抱著像賽考斯那樣的不忍之心，在大陸窮鄉捐助興建希望小學，讓當地孩童有更好的受教機會；乃至造橋鋪路，或興建醫院。這些人文關懷點滴積累，不僅能匯聚成進步的力量，也會凝固成兩岸人民共同的情感記憶，如同毛烏素沙地變成綠林那樣充滿美好憧憬。

我們要提醒的是，賴政府在不斷升高抗中保台論調之際，千萬不要低估民間的力量。政府有煽動仇恨或發起戰爭的能力，但民間卻有化解敵意的神奇力量，因為這裡蘊藏著更多的善意和理解。賽考斯以5000美元換得一座森林，說的就是這樣的故事。

精華 FAQ

  • 因為習近平在白宮晚宴提到這段跨國友誼，讓原本屬於平民的造林故事成為峰會話題，也凸顯善意與合作能超越政治對抗，帶來環境與情感上的正面影響。

  • 她先用賽考斯募得的5000美元種下1萬畝沙地的5萬多棵樹，之後再承租6萬畝沙地持續試驗與補植，最終讓荒漠逐步轉為可耕作、可放牧的綠地。

  • 作者認為政府若只強調差異、煽動敵意，會阻礙交流並放大對立；相反地，民間的善意、理解與合作，才可能像造林一樣累積成化解衝突的力量。

習近平 川習會 白宮

上一則

27監委被提名人在野全數封殺 選戰會期朝野僵局更無解

下一則

F-16CD美延遲交貨 台防長：協調非現金補償

延伸閱讀

北京打「民間友好牌」鋪墊川習二會 謝鋒提美教師26年前治沙故事

北京打「民間友好牌」鋪墊川習二會 謝鋒提美教師26年前治沙故事
血與火的友誼、小球轉動大球…習近平講了4個友好故事

血與火的友誼、小球轉動大球…習近平講了4個友好故事
白宮國宴 川普致詞提國父孫中山、習近平稱80年前中美並肩抗日

白宮國宴 川普致詞提國父孫中山、習近平稱80年前中美並肩抗日
新聞評論／美中高峰會 儼已成全球權力的新重心

新聞評論／美中高峰會 儼已成全球權力的新重心

熱門新聞

蔣友柏日前歡度50歲生日，暢談人生感想。圖／摘自蔣友柏小紅書

蔣友柏50歲求婚後首發聲：有名有錢不代表成功

2026-09-28 11:05
台駐美代表俞大㵢。(美聯社)

俞大㵢CBS專訪：美國二戰攜手中華民國 不是習近平

2026-09-27 16:40
清華大學校長高為元遭爆續任三天就去美覓職，引發誠信危機。（本報資料照片）

道歉、捐薪難止血 清大校長來美求職違誠信 院士連署籲辭職

2026-09-24 21:42
近期有僑胞收到駐洛杉磯台北經濟文化辦事處寄送的國慶酒會邀請函，卻寫著「台灣雙十國慶」，而非「中華民國雙十國慶」。圖為洛杉磯僑界13日舉行「輝煌雙十國慶、璀璨綜藝饗宴」。（本報資料照片）

連中華民國都不要了...收「台灣國慶」邀請函 加州僑胞：感到淒涼

2026-09-28 21:07
名古屋亞運：桌球男團四強戰，中華隊林昀儒。(特派記者陳正興／名古屋攝影)

名古屋亞運/台桌球男單四強賽 林昀儒遇天敵林詩棟

2026-09-27 02:12
此次川習會，川普與習近平一唱一和，接續談起80多年前中美並肩抗日戰史。（路透）

即時短評／川習互認中國抗戰史 是賴清德奉上的禮物

2026-09-26 18:45

超人氣

更多 >
月餅價格大跳水 美心白菜價 華人直呼好划算

月餅價格大跳水 美心白菜價 華人直呼好划算
亞運╱17歲「小孩姐」3金1銀：下班啦…我可真牛啊

亞運╱17歲「小孩姐」3金1銀：下班啦…我可真牛啊
黛妃知道查理不愛她仍結婚？親弟曝：她是真的動心了

黛妃知道查理不愛她仍結婚？親弟曝：她是真的動心了
未來什麼科系最吃香？馬斯克給年輕人指點迷津

未來什麼科系最吃香？馬斯克給年輕人指點迷津
國慶邀請函「中華民國」不要了？駐洛經文處回應了

國慶邀請函「中華民國」不要了？駐洛經文處回應了