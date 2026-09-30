新聞評論／5000美元造林的中美友誼 能給賴政府啟示？

習近平以美國友人賽考斯（左）與中國治沙者殷玉珍時隔26年重逢為例，將民間友好與中美「建設性戰略穩定關係」相連結。(新華社)

AI摘要 文章摘要整理： 本文以5000美元造林的中美友誼故事，強調民間善意與長期實踐能改變環境，也借此反思兩岸對立與交流受阻的政治氛圍。

日前的川習會 ，除了高來高去的政治語言，中國國家主席習近平 在白宮 晚宴中說了個很有人情味的故事，備受討論。那是1999年，一名在中國擔任交換教師的美國中學老師賽考斯，被中國婦女殷玉珍在荒漠植樹治沙的事蹟感動，便募了5000美元支援她。20多年來，殷玉珍用這筆錢在1萬畝沙地上種了5萬多棵樹，形成林海，見證兩個平民跨國友誼的不凡奇蹟。

退休多年的賽考斯，聽到自己的名字在美中元首峰會中被唸出來，激動不已。他8月才應殷玉珍之邀重回故地，見到自己當年親手種下的小苗已長成蔚然大樹，見到當年寸草不生的沙地已變成綠林。他當初發動募捐，只是想為中國窮鄉盡點心意，卻萬萬沒想到，區區5000美元能為這片漠地帶來那麼大改變。他感慨說，「如果兩個人加5000美元，就能創造一片森林；那麼只要大家合作，就能為地球做出更好的貢獻。」這句話，是獻給所有政治人物的最佳諍言，包括川習、藍綠，乃至俄烏。

當年的毛烏素沙地正快速沙漠化，並向陝北進襲。「毛烏素」在蒙古語裡，就是「不好的水」之意。殷玉珍居住的無定河鎮薩拉烏蘇村，正是唐詩中「可憐無定河邊骨，猶是深閨夢裡人」的無定河邊上。當年的5000美元，對於年收入才200美元的殷玉珍而言，相當於20年的收入，讓她不必再典當家當去購買樹苗來抗沙。

然而，要把5000美元的善意化為綠林，還需要強大的意志、辛勤的澆灌、和長年累月的學習與付出。這點，殷玉珍絲毫沒有辜負賽考斯的心意。在1萬畝的賽考斯林長成後，她另承租了6萬畝沙地，不斷在錯誤中學習，共計種下數百萬棵喬灌木來鎖住流沙。最後，更藉著水土環境的改善，打造出自己的農場和牧場。她家的年收入，目前已達百萬人民幣；更重要的是，她用行動證明沙漠化可以被阻擋與扭轉。如此鉅大的改變，全因為一位陌生美國教師的微薄善意，而成為現實。

這個故事最動人的地方，正是「善意的力量」。一個普通美國教師的善意，激發了一名中國普通農村婦女的強烈意志，他們的友誼是超國界的，他們共同造就的沙地綠林更是超越國界的資產，讓地球更健康美好。如果美中兩個平凡的公民，以區區5000美元，即能寫出如此深厚動人的生態和友誼篇章；那麼，以兩岸人民血緣和文化的親近，我們可以共同著力的地方一定更多。

然而，近年主政者一味強調雙方的差異，不斷阻撓兩岸的交流，一再強化雙方的敵意。即連在台灣內部，也流於無謂的對抗。這種態度，除扼殺兩岸民眾對彼此的善意，更在刺激相互仇視乃至動武的衝動，目的只為滿足政治人物嗜血的本能，毫無理性可言。

在兩岸交流頻繁的時期，民眾彼此互訪或教育交流，都會看見對方的優點，帶回自己的省思。在台灣富裕遙遙領先的年代，不少返鄉者也抱著像賽考斯那樣的不忍之心，在大陸窮鄉捐助興建希望小學，讓當地孩童有更好的受教機會；乃至造橋鋪路，或興建醫院。這些人文關懷點滴積累，不僅能匯聚成進步的力量，也會凝固成兩岸人民共同的情感記憶，如同毛烏素沙地變成綠林那樣充滿美好憧憬。

我們要提醒的是，賴政府在不斷升高抗中保台論調之際，千萬不要低估民間的力量。政府有煽動仇恨或發起戰爭的能力，但民間卻有化解敵意的神奇力量，因為這裡蘊藏著更多的善意和理解。賽考斯以5000美元換得一座森林，說的就是這樣的故事。