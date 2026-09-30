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F-16CD美延遲交貨 台防長：協調非現金補償

記者程嘉文林銘翰／台北30日電
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國防部長顧立雄（右）29日與行政院長卓榮泰（左）都出席立法會新會期施政報告，顧立...
國防部長顧立雄（右）29日與行政院長卓榮泰（左）都出席立法會新會期施政報告，顧立雄證實F-16CD延遲交貨沒罰款，美方已釋出補償正善意協商中。（記者潘俊宏／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

F-16C/D戰機已達可交機狀態卻仍延遲，台灣正與美方協調非現金補償，顧立雄表示目前未聽說軍售計畫因川習會有變動。

國防部長顧立雄昨表示，F-16C/D Block70戰機已到可交機狀態。由於本案嚴重延宕，但美國政府軍售並無罰則條款，據傳美方將提供其他「非現金補償」，顧立雄證實，美方已釋出善意，雙方正在協調中。至於台方已編列特別預算，五角大廈卻遲未公告批准的140億美元軍售，是否因川習會生變？顧立雄說，沒聽說任何改變消息。

1個多月前飛到夏威夷的兩架單座F-16C，當地時間27日曾短暫升空試飛。消息人士指出，另一架序號6722號機，飛往亞歷桑那州的土桑基地，加入台方空軍駐美機隊陣容，近期還會有另外4架交機。

先前顧立雄與副部長徐斯儉數度在立院答覆立委，今年9月底前至少有第一架抵台，如今已注定跳票。

媒體報導，台灣向美方採購66架F-16CD戰機，原本預計今年底前全數完成交機，然而首架戰機迄今未運交返台，進度延宕造成台方相關損失，傳出國防部向美方爭取「非現金補償」，美國政府將協助台方向洛馬公司要求補償，包括增加技術服務、備份件及延長保固等補償方式。

立法院會昨天邀請行政院長卓榮泰進行施政報告，顧立雄會前受訪時表示，F-16CD目前的產製進度已經達到「可以交機的狀態」，正在依照美國專案辦公室的規畫進行接裝準備工作。至於F-16CD戰機飛返台灣的時間，一旦確定就會跟所有媒體報告。

有關台方要求非現金補償的說法，顧立雄說，F-16CD戰機無法在今年底前完全交運，「這些協商與補償的工作，空軍正在跟美方進行接洽當中。」

媒體詢問，美方延遲交貨是否有相關罰款，顧立雄則說，國防部已經一再說明沒有罰款。至於相關補償措施，美方已經釋出善意，「我們會跟他們做協商，應該會有一個具體的補償措施，方案出來之後再跟各位報告。」

精華 FAQ

  • 顧立雄表示，F-16C/D Block70已達「可以交機的狀態」，空軍正依美方專案辦公室規畫進行接裝準備，但實際返台時間尚未確定。

  • 由於軍售案沒有罰則條款，台方改向美方爭取非現金補償，傳出可能包括增加技術服務、備份件與延長保固等，由美方協助向洛馬公司提出。

  • 針對外界猜測140億美元軍售是否因川習會生變，顧立雄表示沒有聽說任何改變消息，強調目前只是就延遲交貨與補償方案持續協商。

五角大廈 夏威夷 川習會

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