新聞眼／駐館發「台灣」國慶函 是誰拿掉堵漏洞的手指？

台灣駐美代表俞大㵢27日接受美國CBS專訪，當場拿出3張飛虎隊相關歷史照片，強調當年與美國並肩抗日的是中華民國政府。（取材自Face the Nation在YT的影音）

AI摘要 文章摘要整理： 文章指俞大㵢在美力挺中華民國二戰史觀之際，洛杉磯辦事處卻將雙十邀請函改稱「台灣雙十國慶」，暴露外交論述與文宣操作不一致。

中國大陸國家主席習近平 上周在川習會時提到二戰美中聯手抗日， 台灣駐美代表俞大㵢及外交部次長均發言駁斥，強調當年與美國並肩作戰的是中華民國 ，並非習近平或中共；但是俞管轄的洛杉磯 辦事處近日發出的雙十酒會邀請函卻寫著「台灣雙十國慶」，而且可能是全球唯一如此標註的外館，俞大㵢在美國人面前要怎麼演下去？

習近平向川普重提「二戰中美聯手抗日」的歷史，意圖拉攏美中關係、分化美台連結。不獨台外交部次長吳志中痛批這番話是「去中華民國化」，駐美代表俞大㵢也在美受訪積極修正歷史，他公開駁斥北京企圖篡改二戰歷史，強調當時和美國並肩作戰、建立飛虎隊的是中華民國政府，絕非習近平或中共。

只是，俞大㵢站上火線全力捍衛「中華民國」正統的同時，駐洛杉磯辦事處日前發出的雙十酒會電子邀請函卻被發現悄悄將去年的「中華民國國慶」改成「台灣雙十國慶」，令僑界譁然 。僑胞感慨代表處發出酒會邀請函連「中華民國」都不要了，何以去要求別人？媒體查閱去年新聞稿，標題寫著「慶祝中華民國114年國慶酒會」，現場橫幅也印相同文字，但今年邀請函中文寫「台灣雙十國慶酒會」，英文也是「Taiwan National Day」。

川習二會早已是全球皆知的行程，駐美處人員應有警覺，駐館在雙十酒會的邀請函執行「去中華民國化」，授人以柄，這到底是演那齣？

民進黨政府涉外對於國號通常採用兩套系統，對美國智庫、高層及歷史論述講「中華民國」以維持法統，但對一般外賓、社群大眾則改口「台灣」。但雙十國慶偏偏是同時承載歷史法統與國家現狀的特殊節日，特別是在川習會登場之際，駐外單位應加倍審慎 ，國慶酒會邀請函直接改稱「台灣雙十國慶」，民進黨慣用的雙軌防火牆立即失效，使得吳志中及與俞大㵢高喊力爭的「與美國二戰聯手的是中華民國」邏輯瞬間撞牆。

即使民進黨在「中華民國（台灣）」與「台灣」之間設置任意門，但近年來除了洛杉磯辦事處今年在邀請函中使用「台灣雙十國慶」外，美、日、德等國的代表處在官方發布的雙十公告與活動中依然全面維持使用「中華民國國慶」或「中華民國（台灣）國慶」，這次事件應非全體駐外館處一律改名，而是駐館在對外主權稱謂與基層文宣識別出現了操作不一致。

其癥結仍在民進黨政府長期默許或甚至鼓勵駐外館處在非正式外交文書中彈性使用「台灣（Taiwan）」。洛杉磯辦事處今年改用「台灣雙十國慶」，很可能是依循此一默許，雖未必是「駐外館處不聽俞大㵢」的問題，而是外交部在高層政治外交與基層涉外實務兩條路線上缺乏橫向同步，導致了步調不一的內部體制問題。

駐洛杉磯等各地辦事處雖在地區業務上受到駐美代表處的統籌督導，但其核心的政策指導、公文規範以及預算直接隸屬於外交部，因此造成這種「前線打臉後方」的現象。這也說明外交部在政策指導、危機應變與駐外館處的文書審查上出現嚴重斷裂，無法及時因應國際輿論戰的轉變，這種系統性失靈卻要付出逐漸失去中華民國在二戰歷史的法統與話語權，徹底打輸了一場國際輿論戰。

美國作家瑪麗．道奇1865年出版兒童小說「漢斯．布林克或銀色溜冰鞋」，故事描述一名8歲小男孩回家途中發現海堤裂開一個小洞，不斷滲出海水，深知如果不理，可能會潰堤淹沒村莊，只好用自己的手指頭堵住漏洞，他忍受寒夜換來村民倖免劫難；在這封台灣雙十酒會邀請函出手前，是誰拿掉本於專業應堵住缺口的外交人員手指？