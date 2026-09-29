川習會落幕 台學者：美中進入敘事戰 台恐承擔最終代價

政大國關中心29日舉辦「川習二會後的美中台關係」座談會，由政大國關中心主任王信賢（圖中）主持，邀請淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授馬準威（左一）、中經院台灣東南亞協會研究中心主任徐遵慈（左二）、政大國關中心副主任陳至潔（右二）、政大國關中心副研究員曾偉峯（右一）等。（記者謝守真／攝影）

川習二會落幕，學者分析，川習二會除了是中美管控競爭、避免衝突失控的高層互動，也是一場「敘事戰」。北京正透過大國地位、反台獨及二戰歷史等三大敘事，持續形塑國際社會對台海及戰後秩序的認知，並將美中領袖互動轉化為對外傳播的素材；在中美博弈下，台灣恐成為這場敘事競逐的隱形代價。

台灣政治大學國關中心29日舉辦「川習二會後的美中台關係」座談會。政大國關中心副研究員曾偉峯表示，此次川習會 與今年5月北京會晤最大的差異，在於5月主要著重管控競爭及衝突，此次則更強調營造合作、和平共存氣氛。他形容，川普 採取「午餐策略」，透過極盡款待的排場及互動，企圖讓對手放下戒心。

曾偉峯說，川普提到1972年尼克森訪中相關歷史元素，這些安排未必代表川普將重演尼克森時代外交政策，但顯示川普重視領袖互動的象徵效果。

曾偉峯分析，川普希望在美中競爭仍存在下維持穩定，避免衝突影響關稅休兵、經貿合作及其他外交議題；習近平 則希望藉由與美國總統平等互動，凸顯中國在大國關係中的地位，雙方都在尋求建立一定程度的「戰略穩定」。

曾偉峯指，習近平將持續推進「反對台灣獨立」等論述，但川普並未明確接續北京表述，而是維持較為模糊的說法。他認為，美台仍會維持制度性交流與往來，但川普與習近平如何談台灣，已不能直接等同於美台關係將如何發展；美中領袖的台灣論述，可能對台灣較為不利，影響甚至可能延續至川普任期結束。

曾偉峯說，這次峰會美中雙方「管控衝突」的整體戰略目標並沒有改變，真正關鍵在戰術層面的「敘事戰」。北京正透過大國地位、反台獨與二戰歷史等三大敘事，試圖改寫國際話語權，中美大國博弈長期的隱形代價，最終恐怕得由台灣來承擔。「敘事是中美在談，代價是台灣在付」，當國際社會逐漸習慣北京對「反台獨」與「一個中國」的定義，台灣未來在國際關係將面臨雙重困境。

曾偉峯認為，中國已建立相關法律及政策論述，下階段更重要的是透過外交及「外交戰」，把這套論述持續傳播到國際社會，未來北京仍會宣傳2758號決議及相關涉台法律。

政大國關中心副主任陳至潔則指，北京敘事不限於台灣問題，也包括二戰及戰後國際秩序。此次川普與習近平都談到二戰期間中美合作，代表美中對歷史的部分敘事出現趨同，這也對日本形成一定壓力。

政大國關中心主任王信賢指，1972年尼克森訪中及1998年柯林頓訪問東亞，都曾對日本形成戰略壓力；如今川習會中的二戰歷史敘事及美中領袖互動方式，同樣值得日本與台灣關注。川習互動的影響不只在雙邊關係，也或牽動日本及台灣在美中大國競爭中的位置。川習兩人密集會面的重要目的之一就是進行風險管控，中美競爭仍會持續，但雙方都希望競爭要有度，不要逾越紅線。