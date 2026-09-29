亞運會場禁帶2旗幟 大會致歉：「旭日旗可攜入」 未提中華民國國旗

亞運中日大戰開打，主辦單位在觀眾入口擺出禁止觀眾攜入「中華民國國旗」與「旭日旗」告示。（記者陳正興／攝影）

日媒Sponichi Annex 28日報導，名古屋亞運棒球賽事日前中華隊對上中國大陸隊，球場入口處以中英日文張貼告示，禁止攜帶中華民國 國旗及旭日旗入場，引發爭議。大會28日發聲明致歉，指稱「旭日旗當然不屬禁止攜入的對象」，是現場人員的錯誤認知所致，但隻字未提及中華民國國旗的爭議。對此，運動部和中華奧會截稿前沒有回應。

這起爭議發生於25日中華隊對中國大陸隊的四強超級循環賽時，當天場館入口等處張貼告示，以圖片呈現旭日旗和中華民國的青天白日滿地紅國旗，並明文「上述旗幟不得攜入」。

大會28日在官網發布「關於棒球比賽場館不當告示的致歉聲明」，提到當天的確在場館入口等處，以旭日旗為例張貼上述旗幟不得攜入的告示，並承認此做法不當。

該聲明表示，為確保本次比賽順利進行，主辦單位對觀眾制定一些規則和限制，「展示參賽國以外的國家國旗」是禁止的行為之一；然而，旭日旗並不在禁止攜帶入場的範圍內，此次展示是由於在場人員的誤解所致，「對於造成觀眾的不便，我們深表歉意。」關於旭日旗的處理問題，將再次全面通報所有比賽場地，並努力防止類似事件再次發生。

但當天除了旭日旗，中華民國國旗也被列為禁止攜入的旗幟。該聲明卻只對旭日旗被「誤列」做出說明，通篇沒提及中華民國國旗也遭禁的爭議。