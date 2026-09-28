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證實F-16CD延遲交貨沒罰款 顧立雄：美已釋出補償善意 協商中

記者林銘翰／台北即時報導
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國防部長顧立雄。(聯合報系資料照)
國防部長顧立雄。(聯合報系資料照)

AI摘要

文章摘要整理：

台灣向美採購的66架F-16CD交機延宕，顧立雄表示目前已可交機，國軍正配合接裝準備，且美方未罰款但已就補償方案與台方協商。

台灣向美方採購66架F-16CD戰機，然而首架戰機迄今未運交返台，傳出國防部向美方爭取「非現金補償」。國防部長顧立雄今天說，F-16CD目前的產製進度已經達到「可以交機的狀態」，後續會依照美方規畫進行接裝準備工作，相關協商與補償工作都在接洽當中。

媒體報導，台灣向美方採購66架F-16CD戰機，原本預計今年底前全數完成交機，然而首架戰機迄今未運交返台，進度延宕造成台灣相關損失，傳出國防部向美方爭取「非現金補償」，美國政府將協助台灣向洛馬公司要求補償，包括增加技術服務、備份件及延長保固等補償方式。

立法院會今天邀請行政院長卓榮泰進行施政報告，顧立雄會前受訪時表示，F-16CD目前的產製進度已經達到「可以交機的狀態」，正在依照美國專案辦公室的規畫進行接裝準備工作。至於F-16CD戰機飛返台灣的時間，一旦確定就會跟所有媒體報告。

有關台灣要求非現金補償的說法，顧立雄說，F-16CD戰機無法在今年底前完全交運，「這些協商與補償的工作，空軍正在跟美方進行接洽當中。」

媒體詢問，美方延遲交貨是否有相關罰款，顧立雄則說，國防部已經一再說明沒有罰款。至於相關補償措施，美方已經釋出善意，「我們會跟他們做協商，應該會有一個具體的補償措施，方案出來之後再跟各位報告。」

精華 FAQ

  • 顧立雄表示，F-16CD的產製進度已達到「可以交機的狀態」，後續將依照美方專案辦公室規畫進行接裝準備；至於實際飛返台灣時間，待確定後再對外說明。

  • 顧立雄明確說明，國防部已一再表示這次延遲交貨「沒有罰款」。目前重點不在金錢罰責，而是針對延宕所造成的影響，與美方討論補償安排。

  • 媒體指出，美方可能協助台灣向洛馬公司爭取補償，形式包括增加技術服務、提供備份件，以及延長保固等；顧立雄也表示，美方已釋出善意，具體方案仍在協商中。

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