新聞評論／民進黨掏空的中華民國歷史 被中共「整碗捧去」

中國國家主席習近平（左）訪問美國晤川普，中美關係步入新時代。（路透）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 川習會重提二戰盟友敘事，台灣議題反而被淡化。

川習會重提二戰盟友敘事，台灣議題反而被淡化。 重點二： 川普接受北京抗戰史觀，等同抹去中華民國角色。

川普接受北京抗戰史觀，等同抹去中華民國角色。 重點三：文章批評民進黨弱化歷史敘事，讓中共奪走話語權。

川習會落幕，各方盤點美中峰會成果。美國總統川普證實與中國大陸國家主席習近平短暫談到台灣問題，但會後雙方發布的聲明都未提台灣；反而原本未受外界注意的二戰歷史問題，寫進了川習會共識清單。國安人士以川習會「儀式隆重，但進展牛步」安慰台灣人，強調台灣並未成為美中外交的可拋棄選項；然而，川普對二戰歷史的認知和論述，卻已經拋棄了中華民國 和台灣，其衝擊效應將逐漸顯露。

川普在白宮舉行的超高規格歡迎儀式上，與習近平共同回顧了二戰期間美中合作的歷史。川普特別提到傳奇的飛虎隊，以及美國陸戰隊迄今仍然沿用的詞語「工合」，明顯力圖延續美中在二戰成為盟友而贏得戰爭勝利的歷史經驗，繼續與習近平攜手合作。習近平致詞時也回應指出，二戰期間中美並肩抗擊法西斯侵略，兩國人民都不會忘記這段歷史。這段簡短的歷史對話，隨後列為雙方共識：「中國和美國是二戰盟友，並肩作戰贏得戰爭勝利」。

其實去年中共 舉辦紀念抗戰勝利80周年的「九三大閱兵」時，習近平的演講沒有提到美國對中國抗戰的幫助，川普曾公開表達遺憾與不滿；兩周後川習通話，習近平特別說明大閱兵有邀飛虎隊遺屬觀禮，並稱中國人民不會忘記美國等反法西斯同盟國向中國抗戰提供的寶貴支持，滿足了川普好大喜功的作風。這次雙方重提二戰美中並肩作戰的歷史，但相關表述已不再只是場面上的外交辭令，而開始具有戰略攻勢的意義，並隱隱牽動著美中日台的敏感神經。

尤其川習的歷史對話，並不止於二戰；往上，溯及歷史傳統，往下，涉及戰後秩序。在白宮國宴上，川普稱許習近平來訪，重現了158年前中國（蒲安臣）使團訪美時美中首次相遇的精神；並提到中國承載著「從孫子到孫中山」的數千年歷史與傳統。習近平也大篇幅回顧美中人民交往的歷史；從兩國開啟貿易，美國首任總統華盛頓收藏中國瓷器，談到尼克森時代解凍美中關係的「乒乓外交」；並且強調中美並肩抗擊日本軍國主義侵略者，這份「血與火鍛造的友誼」必世代相傳。

當川習同意美中構建「基於尊重、公平、對等的建設性戰略穩定關係」時，重溫這段「血與火鍛造」的盟誼，有助於雙方建立「競爭有度、分歧可控」的護欄，跳脫大國零和競爭的宿命。當習近平高談抗擊日本軍國主義侵略時，川普主動提到美中同盟，不但強化北京的抗戰敘事與戰後秩序，更形同二戰美中同盟對當前美日同盟的外交突襲，讓日本感到不安。

最尷尬且最受衝擊的是中華民國。二戰期間的中國是中華民國，而非還不存在的中華人民共和國；與美國並肩作戰的是蔣介石領導的中華民國；飛虎隊是應國民政府之邀來華助戰；美國記者斯諾發起的工合運動也獲得國民政府的批准和資助；而川普提到的孫中山，正是中華民國的國父。但在川普眼裡，中共卻變成中國抗戰的領導者，習近平更儼然是從孫子到孫中山的整個中國歷史與傳統的代表。川普完全接受習近平的歷史框架與抗戰敘事，中華民國就消失了。

陸委會指責北京的二戰論述完全扭曲歷史事實。但民進黨 政府極力切割大陸時期的中華民國歷史，更不曾有過中華民國是二戰戰勝國的自豪感，只有濃濃戀殖的台獨史觀與終戰紀念，現在要拿什麼去爭回二戰歷史話語權？正是民進黨長期掏空中華民國歷史，國民黨又無力護持，才讓中共整碗捧去；而其影響，不只是話語權。