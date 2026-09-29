黑白集／從鄧麗君到飛虎隊 民進黨去中國化換來一場空

飛虎隊指的是中華民國空軍美籍志願大隊，二戰期間在中華民國成立，由美國派遣志願軍支持抗日援華。圖為如今在中國湖南芷江保存展示的飛虎隊「血符戰袍」。（本報資料照片）

「川習二會」國宴 上，白宮演奏鄧麗君名曲「月亮代表我的心」，歡迎習近平 一行。民進黨 立委王定宇說，鄧麗君是反共藝人，這段音樂必讓習近平等人「如坐針氈」。但聽到川普拿二戰時的飛虎隊作為中美同盟範例，如坐針氈的，應是民進黨吧。

不論美方是否知道鄧麗君「台灣反共藝人」背景，以及她曾掀起的中國大陸「小鄧」風潮，很顯然，這個原本是台灣軟實力輸出的典範，在美國眼中，已成為習近平代表的中國文化一部分。對台灣而言，情何以堪。

至於川普舉飛虎隊之例，不只迎合對岸「共產黨是抗戰主力」論述，甚至認定中華民國抗戰史就是中華人民共和國抗戰史。對此說法，陸委會只說「會持續與美方溝通、認知二戰歷史事實」；外交部則輕描淡寫，說「反映美國對和平穩定的重視與承諾」。

賴政府的回應如此蒼白無力，其來有自。民進黨早已放棄中華民國史觀，不但在文化上力推「去中國化」，對二戰也向戰敗國傾斜，只講「終戰」，不談「抗戰勝利」。自己都要切割、不承認的歷史，要和美國溝通什麼？民進黨不覺心虛嗎？

從鄧麗君到飛虎隊，意味民進黨「去中國化」已白忙一場。當川普把中國大陸當盟友，又把台灣的軟實力和真歷史，都當成中華人民共和國的一部分時，賴政府還坐得住嗎？（轉載自聯合報）