我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

王楚欽「最後一屆亞運會」全線奪銀：走別人沒走過的路

美對中軍售有前例 六四後立法禁止 川普仍有1招能賣北京

黑白集／從鄧麗君到飛虎隊 民進黨去中國化換來一場空

黑白集
聽新聞
test
0:00 /0:00
飛虎隊指的是中華民國空軍美籍志願大隊，二戰期間在中華民國成立，由美國派遣志願軍支...
飛虎隊指的是中華民國空軍美籍志願大隊，二戰期間在中華民國成立，由美國派遣志願軍支持抗日援華。圖為如今在中國湖南芷江保存展示的飛虎隊「血符戰袍」。（本報資料照片）

「川習二會」國宴上，白宮演奏鄧麗君名曲「月亮代表我的心」，歡迎習近平一行。民進黨立委王定宇說，鄧麗君是反共藝人，這段音樂必讓習近平等人「如坐針氈」。但聽到川普拿二戰時的飛虎隊作為中美同盟範例，如坐針氈的，應是民進黨吧。

不論美方是否知道鄧麗君「台灣反共藝人」背景，以及她曾掀起的中國大陸「小鄧」風潮，很顯然，這個原本是台灣軟實力輸出的典範，在美國眼中，已成為習近平代表的中國文化一部分。對台灣而言，情何以堪。

至於川普舉飛虎隊之例，不只迎合對岸「共產黨是抗戰主力」論述，甚至認定中華民國抗戰史就是中華人民共和國抗戰史。對此說法，陸委會只說「會持續與美方溝通、認知二戰歷史事實」；外交部則輕描淡寫，說「反映美國對和平穩定的重視與承諾」。

賴政府的回應如此蒼白無力，其來有自。民進黨早已放棄中華民國史觀，不但在文化上力推「去中國化」，對二戰也向戰敗國傾斜，只講「終戰」，不談「抗戰勝利」。自己都要切割、不承認的歷史，要和美國溝通什麼？民進黨不覺心虛嗎？

從鄧麗君到飛虎隊，意味民進黨「去中國化」已白忙一場。當川普把中國大陸當盟友，又把台灣的軟實力和真歷史，都當成中華人民共和國的一部分時，賴政府還坐得住嗎？（轉載自聯合報）

精華 FAQ

  • 文章認為，美方播放鄧麗君名曲，等於把原本屬於台灣軟實力代表的她，視為中國文化的一部分，讓台灣在文化輸出與身分詮釋上顯得十分尷尬。

  • 文章指出，川普以飛虎隊作為中美同盟範例，容易被解讀為淡化中華民國抗戰史，甚至貼近中國大陸對抗戰敘事的說法，因此讓民進黨在歷史立場上更加被動。

  • 文章批評民進黨長期推動文化去中國化，又在二戰史觀上只講終戰、不談抗戰勝利，等於先切割自身歷史與文化，再面對美方誤讀時也難以有效溝通。

民進黨 習近平 國宴

上一則

陸外交部川習會後發統戰影片 喊話「台灣回家」

下一則

林佳龍組「企業雁行艦隊」出訪中美洲 將過境LA、鳳凰城

延伸閱讀

陸委會駁習中美抗日說 藍：民進黨史觀錯亂 打臉賴清德

陸委會駁習中美抗日說 藍：民進黨史觀錯亂 打臉賴清德
即時短評／川習互認中國抗戰史 是賴清德奉上的禮物

即時短評／川習互認中國抗戰史 是賴清德奉上的禮物
稱接待時習近平訪團如坐針氈 王定宇：川普高級黑色幽默

稱接待時習近平訪團如坐針氈 王定宇：川普高級黑色幽默
觀察站/川習談二戰同盟史 為共管風險鋪墊？

觀察站/川習談二戰同盟史 為共管風險鋪墊？

熱門新聞

蔣友柏日前歡度50歲生日，暢談人生感想。圖／摘自蔣友柏小紅書

蔣友柏50歲求婚後首發聲：有名有錢不代表成功

2026-09-28 11:05
台駐美代表俞大㵢。(美聯社)

俞大㵢CBS專訪：美國二戰攜手中華民國 不是習近平

2026-09-27 16:40
清華大學校長高為元遭爆續任三天就去美覓職，引發誠信危機。（本報資料照片）

道歉、捐薪難止血 清大校長來美求職違誠信 院士連署籲辭職

2026-09-24 21:42
名古屋亞運：桌球男團四強戰，中華隊林昀儒。(特派記者陳正興／名古屋攝影)

名古屋亞運/台桌球男單四強賽 林昀儒遇天敵林詩棟

2026-09-27 02:12
此次川習會，川普與習近平一唱一和，接續談起80多年前中美並肩抗日戰史。（路透）

即時短評／川習互認中國抗戰史 是賴清德奉上的禮物

2026-09-26 18:45
王偉忠訪問沈伯洋的影片點閱已破300萬。圖／摘自臉書

被罵「一世英名毀於一旦」 王偉忠親揭專訪沈伯洋真相

2026-09-25 14:53

超人氣

更多 >
王楚欽「最後一屆亞運會」全線奪銀：走別人沒走過的路

王楚欽「最後一屆亞運會」全線奪銀：走別人沒走過的路
紐時主管遭槍殺／變性埋殺機？他做女跨男手術 妻曾動手拔管

紐時主管遭槍殺／變性埋殺機？他做女跨男手術 妻曾動手拔管
紐約時報主管加州遭槍殺 兇手竟是77歲中國籍岳父母

紐約時報主管加州遭槍殺 兇手竟是77歲中國籍岳父母
蔣友柏50歲求婚後首發聲：有名有錢不代表成功

蔣友柏50歲求婚後首發聲：有名有錢不代表成功
那英加唱「彎彎的月亮」致敬劉歡恐挨罰？文旅局：在調查

那英加唱「彎彎的月亮」致敬劉歡恐挨罰？文旅局：在調查