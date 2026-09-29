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陸外交部川習會後發統戰影片 喊話「台灣回家」

記者張鈺琪／綜合報導
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大陸外交部發言人辦公室28日發布涉台的中英雙語影片「回家的路」，將台灣形容為詩中...
大陸外交部發言人辦公室28日發布涉台的中英雙語影片「回家的路」，將台灣形容為詩中的東海遺「珠」。（圖／截自影片）

大陸外交部發言人辦公室28日發布涉台的中英雙語影片「回家的路」，稱解決台灣問題、實現「祖國完全統一」的歷史進程不可阻擋，並稱「順之者昌，逆之則亡」。影片還表示，在涉及中國主權和國家統一的重大原則問題上，「絕不會有任何妥協退讓」。

據大陸「外交部發言人辦公室」微博28日發布的內容，影片以詩人聞一多創作的「七子之歌」組詩開場，將台灣形容為詩中的東海遺「珠」，並引用「我們是東海捧出的珍珠一串，琉球是我的群弟，我就是台灣」詩句。

影片旁白稱，「一朝骨肉分離，是因為列強的侵略，如今隔岸相望，則是中國內戰的遺殤」，但這改變不了「台灣自古屬於中國、兩岸同根同源的歷史事實」。

影片並回顧歷史，稱宋元以後，中國歷代中央政府在澎湖、台灣設治並實施行政管轄，台灣逐漸成為富庶的「寶島」，兩岸同胞世代相守，共同書寫輝煌的中國歷史、創造燦爛的中華文明。

旁白還說，兩岸曾「共赴國難、並肩戰鬥」，並以對日抗戰為例，指「任憑帝國主義百般摧殘，台灣同胞始終心向祖國，用鮮血和生命堅守民族大義」。

影片同時引述「開羅宣言」、「波茨坦公告」，稱相關文件不僅是抗日戰爭和世界反法西斯戰爭成果，也是「中國政府恢復對台灣行使主權的重大歷史事件」。

影片提到，「解決台灣問題，實現祖國完全統一的歷史進程不可阻擋，順之者昌，逆之則亡」，又稱「政治主張不同，社會制度有別，絕不是分裂的藉口」，兩岸同胞渴望交流、期盼發展的心聲，是「民進黨當局阻撓不了的潮流」。

影片最後強調，中方「願以最大誠意，盡最大努力爭取和平統一的前景」，但在涉及中國主權和國家統一的重大原則問題上，「絕不會有任何妥協退讓」；並稱任何人若挑戰中國人民底線，「必將遭到堅決回擊」，任何勢力若阻撓中國統一，「都難逃失敗結局」。

精華 FAQ

  • 影片核心立場是強調台灣屬於中國，統一是不可阻擋的歷史進程，同時對外喊話「台灣回家」，並表示在主權與國家統一問題上不會妥協退讓。

  • 影片以聞一多《七子之歌》開場，並引用開羅宣言、波茨坦公告等內容，藉由歷史設治、抗戰敘事與詩句意象，來支撐其對台灣主權的主張。

  • 中方表示願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一，但認為制度差異不是分裂藉口；同時警告任何挑戰中國底線的行為，將遭到堅決回擊。

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