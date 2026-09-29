駐尼國前大使吳進木否認叛國 遺作爆料：台為美放棄尼加拉瓜

前駐尼加拉瓜大使吳進木。（本報資料照片）

2021年12月，尼加拉瓜 宣布與台灣斷交，當時前駐尼加拉瓜大使吳進木因在斷交前獲准退休、離任後留在尼國，以及斷交後取得尼國國籍等因素，引發外界質疑，甚至被批評「叛國」。不過，吳進木晚年留下的遺作《清脆沉聲：吳進木外交生涯的迴音》，書中透露是因「台灣選擇與美國站在一起，主動放棄尼加拉瓜」，政府為卸責，加上網軍帶風向，令他蒙受不白之冤。

吳進木出身屏東縣崁頂鄉，政大外交系畢業，取得愛達荷州立大學國際關係碩士學位，30歲進入外交部，歷任中南美司長、駐厄瓜多及秘魯代表，並兩度擔任駐尼加拉瓜大使，長年投入中南美洲外交工作。

吳進木2025年4月因膽管癌病逝，享壽73歲。晚年病榻期間，他整理一生外交經歷，並針對尼加拉瓜斷交事件留下文字。遺孀劉春嬌整理後出版《清脆沉聲：吳進木外交生涯的迴音》，2026年9月出版。書中將「斷交晴天霹靂」列為重要篇章，成為他對這段經歷留下的最後陳述。

吳進木曾於2007年至2011年首次出任駐尼加拉瓜大使，2017年再度奉派出使尼國。書中回憶，吳家與尼加拉瓜總統奧蒂嘉家族交情深厚，兩家夫人也是好友。2017年台尼關係出現裂痕後，時任外交部長李大維請他二度出任大使，希望穩住雙邊關係。

吳進木在書中表示，直到2021年11月17日離任時，他認為台尼關係仍然穩固，沒有察覺即將斷交的跡象。他並否認自己早已掌握斷交訊息，或因預知邦交生變而提前退休。事實上，外交部2022年也曾表示，吳進木自2020年起多次請辭，直到2021年9月28日獲准，11月17日正式離任，相關退休程序合法完備；監察院後來調查時，也指出查無吳進木因預知台尼關係生變而提前退休的實證。

對於台尼為何突然斷交，吳進木在書中提出不同於當時官方說法的觀點。他認為，2021年11月尼加拉瓜總統大選後，奧蒂嘉勝選，但受到美歐國家制裁，台灣的外交政策選擇成為影響台尼關係的重要因素。

書中指出，台灣當時未向連任的奧蒂嘉致賀，使尼國高層感到意外；相較之下，台灣在宏都拉斯總統當選人出爐後立即致賀，更讓尼國方面感到不滿。吳進木認為，這是台尼關係轉折的重要原因，並主張台灣後來的說法，將斷交原因主要歸咎於中國大陸挖走邦交國，並未完整呈現事情經過。

吳進木並回憶，駐尼館在大選前後曾多次以電報向外交部報告相關情勢，提醒若未妥善處理，可能衝擊台尼邦交。他在11月17日離任時，認為外交部會持續處理，因此直到斷交當天，從新任駐尼大使李岳融口中得知訊息，仍感到震驚，直呼「怎麼可能！」

書中也記載，吳進木後來透過不同管道了解斷交經過後，認為事情與外界原先認知有所不同。他認為，自己在斷交後因獲尼國授予榮譽國民身分而成為輿論焦點，使外界對退休、留尼及入籍等問題產生更多質疑，也讓他多年維繫台尼關係的外交生涯蒙上陰影。

尼加拉瓜斷交後，吳進木的退休及取得尼國國籍確實曾引發社會討論。外交部當時表示，事前並不知道尼國授予吳進木國籍一事；吳進木則已於斷交前離任。

對吳進木而言，《清脆沉聲》不只是外交生涯回顧，也是他在生命最後階段留下的自我辯白。書中以親身經歷重新陳述台尼斷交前後的經過，試圖回答外界多年來對他的質疑，也留下他對這段外交風波的最後說法。