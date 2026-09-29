林佳龍組「企業雁行艦隊」出訪中美洲 將過境LA、鳳凰城

外交部長林佳龍。（外交部提供）

中華民國外交部長林佳龍27日率企業代表團出訪中美洲友邦貝里斯及瓜地馬拉，去程過境洛杉磯 ，回程則選擇過境亞利桑納州鳳凰城，預計將參訪台積電。

賴清德 總統原本計畫去年8月過境紐約和德州 達拉斯，訪問南美洲的巴拉圭及中美洲的貝里斯和瓜地馬拉，但最終川普總統不同意賴過境紐約，使出訪計畫暫停。

賴清德今年5月2日突破限制，搭乘非洲友邦史瓦帝尼國王的專機成功訪問史國，再搭原機回到台灣。巴拉圭總統潘尼亞（Santiago Peña）則在5月7日訪問台灣，與賴清德會面。

據了解，林佳龍此次出訪貝里斯和瓜地馬拉，等於是代賴清德完成去年無法執行的訪問。過境美國的城市，也都做了調整。預計10月7日回到台灣。

政府前高層官員曾表示，當時賴清德如果選擇其他過境的城市，應該可以成行，但賴堅持要過境東岸。

林佳龍此次出訪的時間點，剛好落在川習會之後。此次川習二會，對於台灣議題僅點到為止，白宮公布的事實清單，甚至完全沒有提到台灣。

紐約時報21日曾報導，台灣近來試圖加強經營川普總統的核心圈，包括聘請遊說人士和安排川普重要支持者訪台，希望維持對美影響力。但曾任白宮國安會主任的美國智庫布魯金斯研究院研究員何瑞恩說，有台灣官員被川普政府官員要求減少造訪華府智庫。

何瑞恩認為，這反映出川普不希望台灣成為他推動對中政策目標時的障礙。

據台外交部發布的新聞稿指出，林佳龍於27日率領企業代表團一行前往貝里斯及瓜地馬拉訪問，期間將晉見貝里斯總督察芙拉（Froyla Tzalam）及總理布里仙紐（John Briceño），以及會晤外交暨外貿部長馮賽卡（Francis Fonseca）等貝國政要。

在瓜地馬拉期間，林佳龍將晉見總統阿雷瓦洛（Bernardo Arévalo），以及會晤外交部長馬蒂內茲（Carlos Ramiro Martínez）等瓜國重要官員，並與馬蒂內茲共同主持台瓜建交92週年慶祝酒會暨115年國慶活動。

外交部說，此次隨行的企業團由台灣綠能與智慧交通、AI數位與太空科技、生物科技、醫療健康、觀光旅遊及金融貿易等30餘人的企業代表組成，透過政府與民間攜手組成「新國際雁行聯合艦隊」，善用兩個友邦連結北美、拉丁美洲、太平洋與加勒比海的優越地理位置，在產業上透過彼此優勢互補、擴大合作，共同繁榮並深化歷久彌新的邦誼。

林佳龍說，這次也與美台商業協會、在地美國商會交流，推動台美在第三地合作模式，讓台灣、美國和友邦的企業，一起打造更具韌性的產業合作網絡。