我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

王楚欽「最後一屆亞運會」全線奪銀：走別人沒走過的路

美對中軍售有前例 六四後立法禁止 川普仍有1招能賣北京

林佳龍組「企業雁行艦隊」出訪中美洲 將過境LA、鳳凰城

本報記者／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
外交部長林佳龍。（外交部提供）
外交部長林佳龍。（外交部提供）

中華民國外交部長林佳龍27日率企業代表團出訪中美洲友邦貝里斯及瓜地馬拉，去程過境洛杉磯，回程則選擇過境亞利桑納州鳳凰城，預計將參訪台積電。

賴清德總統原本計畫去年8月過境紐約和德州達拉斯，訪問南美洲的巴拉圭及中美洲的貝里斯和瓜地馬拉，但最終川普總統不同意賴過境紐約，使出訪計畫暫停。

賴清德今年5月2日突破限制，搭乘非洲友邦史瓦帝尼國王的專機成功訪問史國，再搭原機回到台灣。巴拉圭總統潘尼亞（Santiago Peña）則在5月7日訪問台灣，與賴清德會面。

據了解，林佳龍此次出訪貝里斯和瓜地馬拉，等於是代賴清德完成去年無法執行的訪問。過境美國的城市，也都做了調整。預計10月7日回到台灣。

政府前高層官員曾表示，當時賴清德如果選擇其他過境的城市，應該可以成行，但賴堅持要過境東岸。

林佳龍此次出訪的時間點，剛好落在川習會之後。此次川習二會，對於台灣議題僅點到為止，白宮公布的事實清單，甚至完全沒有提到台灣。

紐約時報21日曾報導，台灣近來試圖加強經營川普總統的核心圈，包括聘請遊說人士和安排川普重要支持者訪台，希望維持對美影響力。但曾任白宮國安會主任的美國智庫布魯金斯研究院研究員何瑞恩說，有台灣官員被川普政府官員要求減少造訪華府智庫。

何瑞恩認為，這反映出川普不希望台灣成為他推動對中政策目標時的障礙。

據台外交部發布的新聞稿指出，林佳龍於27日率領企業代表團一行前往貝里斯及瓜地馬拉訪問，期間將晉見貝里斯總督察芙拉（Froyla Tzalam）及總理布里仙紐（John Briceño），以及會晤外交暨外貿部長馮賽卡（Francis Fonseca）等貝國政要。

在瓜地馬拉期間，林佳龍將晉見總統阿雷瓦洛（Bernardo Arévalo），以及會晤外交部長馬蒂內茲（Carlos Ramiro Martínez）等瓜國重要官員，並與馬蒂內茲共同主持台瓜建交92週年慶祝酒會暨115年國慶活動。

外交部說，此次隨行的企業團由台灣綠能與智慧交通、AI數位與太空科技、生物科技、醫療健康、觀光旅遊及金融貿易等30餘人的企業代表組成，透過政府與民間攜手組成「新國際雁行聯合艦隊」，善用兩個友邦連結北美、拉丁美洲、太平洋與加勒比海的優越地理位置，在產業上透過彼此優勢互補、擴大合作，共同繁榮並深化歷久彌新的邦誼。

林佳龍說，這次也與美台商業協會、在地美國商會交流，推動台美在第三地合作模式，讓台灣、美國和友邦的企業，一起打造更具韌性的產業合作網絡。

精華 FAQ

  • 林佳龍此次率領企業代表團出訪的目的地是貝里斯與瓜地馬拉，並將分別拜會兩國政要，藉此深化邦誼，同時推動台灣企業與友邦之間的實質合作。

  • 行程去程改在洛杉磯過境，回程則選擇亞利桑納州鳳凰城，且預計參訪台積電。報導指出，這樣的安排也與先前賴清德過境計畫未能成行的背景有關。

  • 隨行企業團涵蓋綠能、智慧交通、AI、太空科技、生技、醫療、觀光與金融等領域，外交部期望藉由「新國際雁行聯合艦隊」與台美商業協會等交流，拓展第三地合作。

德州 賴清德 洛杉磯

上一則

黑白集／從鄧麗君到飛虎隊 民進黨去中國化換來一場空

下一則

新聞評論／民進黨掏空的中華民國歷史 被中共「整碗捧去」

延伸閱讀

林佳龍率團訪中美洲 27日晚間抵洛、返程將取道鳳凰城

林佳龍率團訪中美洲 27日晚間抵洛、返程將取道鳳凰城
傳美要求台官員少訪華府智庫 國民黨：林佳龍「共管中國」夢該醒了

傳美要求台官員少訪華府智庫 國民黨：林佳龍「共管中國」夢該醒了
華府要求台灣官員少訪美 紐時：川普不願台灣成絆腳石摧毀美中關係

華府要求台灣官員少訪美 紐時：川普不願台灣成絆腳石摧毀美中關係
川習會在即 國民黨：綠幻想「共管中國」 夢該醒了

川習會在即 國民黨：綠幻想「共管中國」 夢該醒了

熱門新聞

蔣友柏日前歡度50歲生日，暢談人生感想。圖／摘自蔣友柏小紅書

蔣友柏50歲求婚後首發聲：有名有錢不代表成功

2026-09-28 11:05
台駐美代表俞大㵢。(美聯社)

俞大㵢CBS專訪：美國二戰攜手中華民國 不是習近平

2026-09-27 16:40
清華大學校長高為元遭爆續任三天就去美覓職，引發誠信危機。（本報資料照片）

道歉、捐薪難止血 清大校長來美求職違誠信 院士連署籲辭職

2026-09-24 21:42
名古屋亞運：桌球男團四強戰，中華隊林昀儒。(特派記者陳正興／名古屋攝影)

名古屋亞運/台桌球男單四強賽 林昀儒遇天敵林詩棟

2026-09-27 02:12
此次川習會，川普與習近平一唱一和，接續談起80多年前中美並肩抗日戰史。（路透）

即時短評／川習互認中國抗戰史 是賴清德奉上的禮物

2026-09-26 18:45
王偉忠訪問沈伯洋的影片點閱已破300萬。圖／摘自臉書

被罵「一世英名毀於一旦」 王偉忠親揭專訪沈伯洋真相

2026-09-25 14:53

超人氣

更多 >
王楚欽「最後一屆亞運會」全線奪銀：走別人沒走過的路

王楚欽「最後一屆亞運會」全線奪銀：走別人沒走過的路
紐時主管遭槍殺／變性埋殺機？他做女跨男手術 妻曾動手拔管

紐時主管遭槍殺／變性埋殺機？他做女跨男手術 妻曾動手拔管
紐約時報主管加州遭槍殺 兇手竟是77歲中國籍岳父母

紐約時報主管加州遭槍殺 兇手竟是77歲中國籍岳父母
蔣友柏50歲求婚後首發聲：有名有錢不代表成功

蔣友柏50歲求婚後首發聲：有名有錢不代表成功
那英加唱「彎彎的月亮」致敬劉歡恐挨罰？文旅局：在調查

那英加唱「彎彎的月亮」致敬劉歡恐挨罰？文旅局：在調查